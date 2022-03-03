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    Kilis’te, 80 kaçak göçmen yakalandı

    Jandarma ekipleri tarafından yapılan operasyonda, 80 kaçak göçmen yakalandı. Kaçak geçişe aracılık ettikleri iddiasıyla 3 şüpheli yakalandı.
    • AA
    • 03.03.2022 - 10:11
    • Güncelleme : 03.03.2022 - 10:22
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    Kilis’te, 80 kaçak göçmen yakalandı

    Kilis’te, yurda kaçak yollardan girmeye çalışan şahıslara yönelik çalışmalar aralıksız sürüyor…

    İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, göçmen kaçakçılığının önlenmesi amacıyla yürütülen istihbari çalışmalar sonucu yurda yasa dışı yollardan girdikleri tespit edilen biri çocuk, 80 yabancı uyruklu yakalandı.

    Organizatörlük yaptıkları iddiasıyla 3 şüpheli gözaltına alındı, kullandıkları 2 araca el konuldu.

    2 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

    Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 2'si, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı. Diğer şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

    Kilis’te, 80 kaçak göçmen yakalandı #1

    Kilis’te, 80 kaçak göçmen yakalandı #2


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