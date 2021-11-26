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    Kilis'te bir askerimiz şehit oldu

    MSB, Kilis'te yasa dışı yollarla Suriye'ye geçmeye çalışan kişilere müdahale eden bir askerimizin şehit olduğunu açıkladı.
    • DHA
    • 26.11.2021 - 09:26
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    Kilis'te bir askerimiz şehit oldu

    MSB:

    "Gaziantep/Kilis’te Türkiye’den Suriye’ye yasa dışı yollarla geçiş yapmaya çalışan kişilere müdahale esnasında hudut birliğimizde görevli P. Uzm. Çvş. Savaş Dinç yaralanarak Kilis Devlet Hastanesine sevk edilmiş, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur."

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