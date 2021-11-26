Haberler

Gündem Haberleri

Kilis'te bir askerimiz şehit oldu

Kilis'te bir askerimiz şehit oldu

MSB, Kilis'te yasa dışı yollarla Suriye'ye geçmeye çalışan kişilere müdahale eden bir askerimizin şehit olduğunu açıkladı.