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- Kilis'te bir askerimiz şehit oldu
Kilis'te bir askerimiz şehit oldu
MSB, Kilis'te yasa dışı yollarla Suriye'ye geçmeye çalışan kişilere müdahale eden bir askerimizin şehit olduğunu açıkladı.
- DHA
- 26.11.2021 - 09:26
MSB:
"Gaziantep/Kilis’te Türkiye’den Suriye’ye yasa dışı yollarla geçiş yapmaya çalışan kişilere müdahale esnasında hudut birliğimizde görevli P. Uzm. Çvş. Savaş Dinç yaralanarak Kilis Devlet Hastanesine sevk edilmiş, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur."
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