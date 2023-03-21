Kilis'te depremden etkilenen camide çökme yaşandı Asrın felaketinde ağır hasar alan Osmanlı Devleti döneminde yapıldığı tahmin edilirken cami duvarında çökmeler yaşanması üzerine sokak ulaşıma kapatıldı.

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından 11 ilde büyük hasar oluştu.

Yıkıcı depremlerin kentlere etkileri her geçen gün ortaya çıkıyor.

Enkaz kaldırma işlemlerinin başladığı kentlerde bir yeni yıkım daha yaşandı.

Kilis Hakverdi Mahallesi'nde bulunan ve 1500'lü yıllarda yapıldığı tahmin edilen Akcurun Camii'nin güneyindeki duvarı çöktü.

Kimsenin olmadığı öğrenildi

Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 şiddetindeki depremlerde ağır hasar alan ve kullanılmayan caminin enkazında ise ilk bilgilere göre kimsenin bulunmadığı belirtildi.

Ekipler olay yerine gitti

Bir motosikletin enkaz altında kaldığı olayın ardından çok sayıda ekip bölgeye yönlendirilirken, bölgede geniş güvenlik tedbirleri alındı.

Yol ulaşıma kapandı

Ara sokağa taşan enkaz nedeniyle geçici olarak sokak ulaşıma kapatıldı.