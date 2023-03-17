Kilis''te depremden etkilenen yapıya çivi çakmak istedi! Depo çöktü Depremlerde duvar ve kolonları zarar gören bir depoya çivi çakmak isteyen adam göçük altında kalarak hayatını kaybetti.

Kahramanmaraş'ta 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerin 1 aydan fazla zaman geçti.

Yaşanan depremlerin bilançosu her geçen gün artıyor.

48 binden fazla vatandaşın hayatını kaybettiği depremlerin ardından yaralar sarılmaya çalışılıyor.

11 ili etkileyen depremlerde binlerce ev ve iş yeri enkaza dönüştü.

Moloz yığınına dönen evlerde enkaz kaldırma çalışmaları hız kesmeden devam ediyor.

Çivi çakarken depo çöktü

Kilis'in Saatli köyü Otluca mezrasında yaşayan ve depremlerde evi hasar gören Yusuf Hormancı, temizlik için odunluk olarak kullanılan depoya girdi.

Burada çivi çakmak istediği ileri sürülen Hormancı, o esnada duvar ve ahşap kirişlerin çökmesi sonucu enkaz altında kaldı.

Hayatını kaybetti

Çökmenin ardından bölgeye AFAD ve sağlık ekiplerinin yanı sıra güvenlik görevlileri de sevk edildi. Enkaz altında kalan Hormancı'nın cenazesine yaklaşık yarım saat süren çalışmaların ardından ulaşıldı.

Yusuf Hormancı'nın cenazesi, Prof. Dr. Alaeddin Yavaşca Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.