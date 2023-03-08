Kilis'te depremzede kadınlar 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde de işlerinin başında Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerden etkilenen Kilis'te kadınlar, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü tarlada çalışarak geçiriyor.

Türkiye, tarihinin en şiddetli depremi ile mücadele ediyor.

Kahramanmaraş merkezli 2 deprem, 6 Şubat'ta yaşandı.

11 ilde etkili olan afet, binlerce can aldı, binaları enkaza çevirdi, şehirler savaş alanına döndü.

Devletin tüm kurumları da ilk andan itibaren deprem bölgesinde yer aldı.

Yaralar sarılmaya çalışılırken bir yandan da zorlu hayat mücadelesiyle yüzleşen depremzedeler işlerinin başına dönüyor.

Kadınlar hasat yapıyor

Aile bütçelerine katkıda bulunmak için çalışan kadınlar, tarlada roka ve tere hasadı yapıyor.

Depremzede çiftçi kadınlardan Fatma Çomakçı, yaptığı açıklamada, bütün kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutladığını ifade etti.

"Ailelerimize destek olmak zorundayız"

Depremden etkilendiklerini dile getiren Çomakçı, ailelerine destek olmak için çalışmak zorunda olduklarını söyledi.

Tere, roka ve maydanoz hasadını yaptıklarını anlatan Çomakçı, her koşulda üretime katkı sağladıklarını kaydetti.

"Geçimimizi böyle çalışmakla sağlıyoruz"

Depremzede kadınlardan Şirin Es de depremde hayatını kaybedenlere rahmet, yakınlarını kaybedenlere başsağlığı diledi.

Dünya Kadınlar Günü'nde de çalıştıklarını ifade eden Es, "Bu deprem hepimizi etkiledi. Herkesin başı sağ olsun. Geçimimizi böyle çalışmakla sağlıyoruz. Hayat devam ediyor." dedi.