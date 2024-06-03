Kilis'te köpek kostümü giyerek gösteri yapan hayvansever Başıboş köpeklerinin sokaklardan temizlenmesine yönelik düzenlemeye karşı protesto gösterisi düzenlenen Kilis'te bir hayvansever, kostüm giyerek bir sokak köpeğini canlandırdı.

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ensonhaber.com

Türkiye, uzun süredir devam eden başıboş sokak köpekleri sorunundan kurtuluyor.

Yıllardır sokaklarda terör estiren, onlarca cana mal olan başıboş köpeklere yönelik hükümet harekete geçti ve bir düzenleme için TBMM çalışmaya başladı.

Bu kapsamda köpeklerin, sokaklardan toplanarak kısırlaştırılması ve sahiplendirilmesi öngörülüyor.

Bu sürecin başarılı olmaması durumunda köpeklerin uyutulma ihtimali de kamuoyunda konuşulan bir seçenek.

Hayvanseverlerin karşı gösterileri arttı

Düzenleme için düğmeye basılırken hayvanseverler de tepki protestolarına başladı.

Köpeklerin sokakların esas sahipleri olduğunu savunan hayvanseverler, birçok şehirde toplanarak düzenlemeyi protesto ediyor.

Bir grup hayvansever de Kilis'teydi.

Pankartlar açıp ve sloganlar atan grubun içinden bir kişi ise kısa bir gösteri yaptı.

Hayvanseverden kostümlü sokak köpeği temsili

Köpek kostümü giyen, yüzüne yaptığı çizimlerle kendini köpeğe benzeten bir adam, bir sokak köpeğini canlandırdı.

Adamın garip hareketleri ve çığlıkları protestoya katılanlar tarafından alkışlarla desteklendi.

İlginç gösteri anları cep telefonu kameralarıyla kayıt altına alınırken sosyal medyada paylaşılan görüntüler gündem oldu.