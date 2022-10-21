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    Kilis'te operasyonla yakalanan terörist cezaevine gönderildi

    Yasa dışı yollarla Türkiye'ye giren Suriyeli terörist, ekiplerce düzenlenen operasyon sonucu yakalandı. Terörist, adliyedeki işlemleri sonrasında cezaevine teslim edildi.
    • 21.10.2022 - 15:03
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    Kilis'te operasyonla yakalanan terörist cezaevine gönderildi

    Türk Silahlı Kuvvetleri, terör mücadelesini aralıksız sürdürüyor.

    Kilis İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yasa dışı yollarla Türkiye'ye geçen Suriye uyruklu ismi açıklanmayan PKK/YPG'li teröristin Antalya'ya gitmek istediği bilgisine ulaştı.

    Terörist yakalandı

    İHA'nın haberine göre, harekete geçen ekipler teröristi bulunduğu adrese düzenlediği operasyonla yakaladı.

    Cezaevini boyladı

    Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, 'terör örgütü üyesi olma' suçundan tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

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