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    Kilis'te Türk'ten çok Suriyeli yaşadığı iddiası yalanlandı

    Kentteki Suriyeli nüfusunun Türk nüfusundan fazla olduğu iddiaları üzerine açıklama yapan Kilis Valisi Recep Soytürk, Suriyeli sayısının 109 bin 667 olduğunu belirtti.
    • 12.06.2022 - 13:03
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    Kilis'te Türk'ten çok Suriyeli yaşadığı iddiası yalanlandı

    Sosyal medya üzerinden mültecilere yönelik saldırılar giderek artıyor.

    Son saldırılardan birinde de bazı kentlerde Suriyeli nüfusunun Türk nüfusundan çok olduğu iddia edildi.

    İddialar üzerine Kilis Valisi Recep Soytük, açıklama yapmak durumunda kaldı.

    İddialar gerçeği yansıtmıyor

    Vali Soytürk, Düzenlediği basın toplantısında, Son dönemde belirli çevrelerce özellikle sosyal medyada Kilis’te Suriyeli nüfusun Türk nüfusunu geçtiği yönündeki gerçeği yansıtmayan iddialarda bulunulduğunu ifade etti.

    Kilis te Türk ten çok Suriyeli yaşadığı iddiası yalanlandı #1

    91 bin Suriyeli yaşıyor

    Soytürk, “Söz konusu bu iddialara ilişkin aşağıdaki açıklamanın yapılmasına gerek duyduk. Suriyeli sayısı 109 bin 667'dir. Geçici koruma kimliğine sahip ama son 2 yıldan beri pasif duruma düşen kişi sayısı 18 bin 504'tür. Dolayısıyla fiilen Kilis'te yaşayanların sayısı 91 bin civarındadır. Bu iki rakamı topladığımızda Kilis'te yaşayanların sayısı 237 bindir. 237 binin 91'e oranı ise yaklaşık yüzde 38,5 gibidir. Dolayısıyla iddia edildiği gibi Kilis'te yaşayan Suriyeli sayısı Türk nüfusundan fazla değildir” dedi.


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