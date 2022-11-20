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    Kilis'teki Öncüpınar Sınır Kapısı'na roketli saldırı

    Kilis'teki Öncüpınar Sınır Kapısı bölgesine roket atılması sonucu ilk belirlemelere göre 1 asker, 2 özel harekat polisi yaralandı.
    • 20.11.2022 - 17:28
    • Güncelleme : 20.11.2022 - 17:44
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    Kilis'teki Öncüpınar Sınır Kapısı'na roketli saldırı

    Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) dün gece saatlerinde Irak ve Suriye'nin kuzeyine yönelik Pençe-Kılıç operasyonunu başlattı.

    Terör yuvası olduğu belirlenen hedefler teker teker vurulurken Milli Savunma Bakanlığı'ndan operasyona ilişkin detaylar paylaşıldı.

    89 hedef imha edildi

    MSB'nin paylaşımında, "Harekatta, teröristlere ait sığınak, mağara, mühimmat depoları, sözde karargah ve eğitim kamplarından oluşan 89 hedef imha edildi, çok sayıda terörist etkisiz hale getirildi." denildi.

    Bu gelişmenin ardından hain terör örgütü PKK bir saldırı gerçekleştirdi.

    Roket, Öncüpınar Sınır Kapısı bölgesine düştü

    Suriye'nin kuzeyindeki terör örgütü YPG/PKK mensuplarınca atılan roket, Öncüpınar Sınır Kapısı bölgesine düştü.

    Bölgeye çok sayıda ambulans ve güvenlik gücü sevk edildi.

    İlk belirlemelere göre, 1 asker ve 2 özel harekat polisi yaralandı.

    Kilis'teki Öncüpınar Sınır Kapısı'na roketli saldırı VİDEO

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    Kilis teki Öncüpınar Sınır Kapısı na roketli saldırı #1

    Kilis teki Öncüpınar Sınır Kapısı na roketli saldırı #2

    Kilis teki Öncüpınar Sınır Kapısı na roketli saldırı #3


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