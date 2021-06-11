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    Kilis'teki Yukarı Afrin Barajı, bugün açılacak

    Kilis'teki Yukarı Afrin Barajı, bugün açılacak

    Su ihtiyacını karşılayamayan Kilis'te, 2015 yılında yapımına başlanan Yukarı Afrin Barajı'nın çalışmaları tamamlandı. Baraj bugün, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da katılımıyla açılacak.
    • AA
    • 11.06.2021 - 09:11
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    Tarım ve Orman Bakanlığı, Suriye'den Türkiye'ye gelen sığınmacılarla birlikte Kilis'te içme ve kullanma suyu noktasında sorun yaşandığını açıkladı.

    Su ihtiyacını karşılamak üzere Kilis'te, 2015 yılı itibariyle baraj yapımına başlandı. 6 yıl önce inşasına başlanan Yukarı Afrin Barajı tamamlandı.

    CUMHURBAŞKANI VİDEO KONFERANS İLE KATILACAK

    Baraj ve İsale Hattı'nın açılışı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın video konferans yöntemiyle Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin baraj alanından katılımıyla bugün gerçekleştirilecek.

    Kilis teki Yukarı Afrin Barajı, bugün açılacak #1

    300 MİLYON LİRAYA MAL OLDU

    300 milyon liraya mal olan ve 38 milyon metreküp depolama kapasitesine sahip baraj ile birlikte Seve Barajı, Yeniyapan ve Narlıca kaynakları, 2050 yılı için su ihtiyacı 36,6 milyon metreküp olarak hesaplanan Kilis'in içme ve kullanma suyu ihtiyacını karşılayacak.

    Kilis teki Yukarı Afrin Barajı, bugün açılacak #2

    YILLIK 19 MİLYON METREKÜP SU

    Yukarı Afrin Projesi kapsamında 2 bin 850 metre uzunluğunda olan ve 200 milyon liraya mal olan isale hattı imalatı da tamamlandı. Bu hatla yıllık 19 milyon metreküp su, Yukarı Afrin Barajı'ndan Kilis'e akacak.

    Kilis teki Yukarı Afrin Barajı, bugün açılacak #3

    TAŞKIN ZARARLARINDAN KORUMA

    Baraj 30 bin dekar araziyi taşkının neden olacağı zararlardan da koruyacak.

    Kilis teki Yukarı Afrin Barajı, bugün açılacak #4

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    Kilis teki Yukarı Afrin Barajı, bugün açılacak #10

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