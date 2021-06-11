Kilis'teki Yukarı Afrin Barajı, bugün açılacak

Su ihtiyacını karşılayamayan Kilis'te, 2015 yılında yapımına başlanan Yukarı Afrin Barajı'nın çalışmaları tamamlandı. Baraj bugün, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da katılımıyla açılacak.

Tarım ve Orman Bakanlığı, Suriye'den Türkiye'ye gelen sığınmacılarla birlikte Kilis'te içme ve kullanma suyu noktasında sorun yaşandığını açıkladı.

Su ihtiyacını karşılamak üzere Kilis'te, 2015 yılı itibariyle baraj yapımına başlandı. 6 yıl önce inşasına başlanan Yukarı Afrin Barajı tamamlandı.

CUMHURBAŞKANI VİDEO KONFERANS İLE KATILACAK

Baraj ve İsale Hattı'nın açılışı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın video konferans yöntemiyle Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin baraj alanından katılımıyla bugün gerçekleştirilecek.

300 MİLYON LİRAYA MAL OLDU

300 milyon liraya mal olan ve 38 milyon metreküp depolama kapasitesine sahip baraj ile birlikte Seve Barajı, Yeniyapan ve Narlıca kaynakları, 2050 yılı için su ihtiyacı 36,6 milyon metreküp olarak hesaplanan Kilis'in içme ve kullanma suyu ihtiyacını karşılayacak.

YILLIK 19 MİLYON METREKÜP SU

Yukarı Afrin Projesi kapsamında 2 bin 850 metre uzunluğunda olan ve 200 milyon liraya mal olan isale hattı imalatı da tamamlandı. Bu hatla yıllık 19 milyon metreküp su, Yukarı Afrin Barajı'ndan Kilis'e akacak.

TAŞKIN ZARARLARINDAN KORUMA

Baraj 30 bin dekar araziyi taşkının neden olacağı zararlardan da koruyacak.