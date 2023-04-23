'Kilit kavşak' Kırıkkale'de trafik yoğunluğu devam ediyor
AA

Bugün Ramazan Bayramı'nın son günü...

Bayram tatilini şehir dışında geçirenlerin dün başlayan dönüş yolculuğu sürüyor.

Ulaşımda 43 ilin bağlantı noktasında yer alan Kırıkkale'de ekipleri, ulaşımın aksamaması için çaba gösteriyor.

Uzun araç kuyrukları oluştu

Özellikle Kırıkkale-Ankara ve Kırıkkale-Samsun kara yollarında yaşanan yoğunluk nedeniyle kilometrelerce araç kuyruğu oluştu.

Güzergahlarda önlem alan trafik ekipleri, meydana gelen kazalara anında müdahale ederek, sürücülere yardımcı oluyor.

Yoğunluğun devam etmesi bekleniyor

Trafik yoğunluğunun gece saatlerine kadar devam etmesi bekleniyor.

'Kilit kavşak' Kırıkkale'de trafik yoğunluğu devam ediyor
'Kilit kavşak' Kırıkkale'de trafik yoğunluğu devam ediyor
'Kilit kavşak' Kırıkkale'de trafik yoğunluğu devam ediyor
'Kilit kavşak' Kırıkkale'de trafik yoğunluğu devam ediyor