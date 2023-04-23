'Kilit kavşak' Kırıkkale'de trafik yoğunluğu devam ediyor

AA
Bugün Ramazan Bayramı'nın son günü...
Bayram tatilini şehir dışında geçirenlerin dün başlayan dönüş yolculuğu sürüyor.
Ulaşımda 43 ilin bağlantı noktasında yer alan Kırıkkale'de trafik ekipleri, ulaşımın aksamaması için çaba gösteriyor.
Uzun araç kuyrukları oluştu
Özellikle Kırıkkale-Ankara ve Kırıkkale-Samsun kara yollarında yaşanan yoğunluk nedeniyle kilometrelerce araç kuyruğu oluştu.
Güzergahlarda önlem alan trafik ekipleri, meydana gelen kazalara anında müdahale ederek, sürücülere yardımcı oluyor.
Yoğunluğun devam etmesi bekleniyor
Trafik yoğunluğunun gece saatlerine kadar devam etmesi bekleniyor.