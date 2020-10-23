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    Killa Hakan - Fight Kulüp 2 rap şarkısı sözleri nelerdir? Fight Kulüp 2 şarkısında kimler var?

    Türkçe rap dinleyicilerinin merakla beklediği Fight Kulüp 2 şarkısı yayınlandı. Kısa sürece yüz binlerce dinlenen şarkının kadrosunda kimler var? Fight Kulüp 2 şarkısının sözleri neler?
    • Haber Merkezi
    • 23.10.2020 - 10:30
    • Güncelleme : 23.10.2020 - 10:30
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    Killa Hakan - Fight Kulüp 2 rap şarkısı sözleri nelerdir? Fight Kulüp 2 şarkısında kimler var?

    Fight Kulüp 2 sözleri sosyal medyada gündem konusu oldu. İşte birbirinden başarılı, Türk rapinden önemli isimlerin yer aldığı Fight Kulüp 2 şarkısının sözleri ve kadrosu..

     

    Killa Hakan - Fight Kulüp 2 rap şarkısı sözleri nelerdir? Fight Kulüp 2 şarkısında kimler var? #1

     

    FİGHT KULÜP 2 ŞARKISI HAKKINDA BİLGİLER

    Şarkı 22 Ekim Perşembe gününü 23 Ekim Cuma gününe bağlayan gece 00:00 'da çıkmıştır. Youtube'da yayınlanan şarkı kısa sürede yüz bin izlenmeyi ve 80 bin beğeniği geçmiştir. Şarkının klibi MASSAKA Youtube kanalına yüklenmiştir. Parça hakkında diğer bilgiler aşağıdaki gibidir.

    • Beat: DJ Rocky

    • Mix & Master: Canpaşa

    • Production Company: LOUD Neighbors

    • Director: Yeeiid

    • DOP: Stanley Floyd, Atıf Ülkü, Cengiz Ayvaz

    • Assistant Director: Ulaş Koyuncu

    • Edit: Yeeiid

    • Color: Oğuz Birgölge

    • Gaffer: Ceyhun Okur

    • Production Assistant: Kaan Koyuncu

    • Lighting Company: İstanbul Işık, Afrika Film

     

    Killa Hakan - Fight Kulüp 2 rap şarkısı sözleri nelerdir? Fight Kulüp 2 şarkısında kimler var? #2

     

     

    FİGHT KULÜP 2 PARÇASINDA HANGİ İSİMLER VAR?

    • Killa Hakan

    • Ceza

    • Massaka

    • Contra

    • Anıl Piyancı

    • Khontkar

    • Summer Cem

     

     

    Killa Hakan - Fight Kulüp 2 rap şarkısı sözleri nelerdir? Fight Kulüp 2 şarkısında kimler var? #3

     

    FİGHT KULÜP 2 ŞARKI SÖZLERİ

    1. Kısım : Killa Hakan

    Hayat, kavga, dövüş devam

    Pes etmek yok lan, pes eden çok

    Biz kelebek gibi uçar, arı gibi sokarız, yakarız

    Sol blok eder, sağ çakarız

    Mücadele defans atak, batak, yatak

    Kral da olsa yanlış yapıyorsa takarız

    Ön kapı kilitliyse iyice kontrol edip

    Arka kapıdan atlar, bakarız, yakarız

    Eşkıya, gang, gangster, çete

    Zincir, kete, roka, koka

    Bela, girersin şoka, hela

    Sana gelir şela sidikli ...

    Bam ratatatam, kan mekanı yeridir tam

    Gun, alnının şafağına zan zan zan

    Glock ses çıkarır bam bam bam

    Killa flowum mis der yürek ister

    Bizde abiler fighter fightercı sisler

    Tam anlamıyla alayına boru geliyor lan

    Hazırlanın hortum twister

    Ey, incredible day heyelan

    Zımbo senin derdin ney?

    Beton taşlarını kırarak altındaki toprakları eşeriz

    Kardeş için can verir deşeriz

    Sevgi, çiçek, gül, bahçe, bahar, aşk, bağırsan sağa

    Duygu, his, çile, isyan, feryat, izin, problem bizim

    Yol uzun dile, çile

    Ateş eder tararsın bile bile

    Artık bardak da biraz bizim istediğimiz kadar dolsun

    Her şey gönlümüzce olsun

     

    2. Kısım : Ceza

    Manipüle ediyor kimisi maçı kafasına göre

    Bir bakın hele bu boku bırakıp geri dönene yer yok

    Kendini övüp durana çer çöp deniyor

    Benim yok ayıbı sen ört bu sene sonu bu deli 44

    Bu yeni modeli rapimin konuşur hep tırt

    Komedi gibi zor işin astık capini ters tak

    İki çatlak kesti yolu, topu tepe taklak

    İkinci round fight clup içeri geç yer kap

    Bu dökülen kana tere bu gözyaşına iyi bak

    Özündeniz bu işin akademisyeni bitap olur

    79'dan beri değişiyo hiphop

    Eleriz alayını sömürücülere dik

    İşe yaramazların adına çekili pim

    Kendi kendine acıyan için bitiyor film

    Hayat senin başa alacağın bi' video değil

    Nakavt!

    Elinde kara kalemi belindeki ne wannabe

    Bırak o mikrofonu bi' peşimden gelin follow me

    Bu nasıl kara para bu nasıl bi' kara parodi

    Bunadı bunak ama beni unutamadı

    Bozulu verme pozunu ver çek önüne perde

    Bu sana acı biber

    Yeni bi' belge yaşamı toz pembe

    Kaybettiklerimin yanında birer hiçsiniz

    Daha yok bu kadar işte

     

    Nakarat: Killa Hakan

    Cevap panter platin panzer

    Hardcore master hotz sweat kommando

    Bomba danger atla ranger

    Yok sakınca bak kan akınca

    Cevap panter platin panzer

    Hardcore master hotz sweat kommando

    Bomba danger atla ranger

    Yok sakınca bak kan akınca

     

    3. Kısım : Massaka

    Atlattık kışı denetim sıkı

    Barikat marikat tutmaz bu hızı

    Gitmedi kalpte bedende sızı

    Piyasa susacak çıkmasın gıkı

    Hoş girdik kızım milyonla çıkıp

    Ruhumuz çizik hadi kurtar o kıçı

    Farklıyım diyom kan her zaman sıvı

    Massaka geldi piyasa kısır

    Boğazı ısır yok sana rızık

    Hava eksi derece kendini ısır

    Asfaltta yanlıyo gökyüzü kızıl

    Eskiler rapi yok sayar ama ı-ıh

    Avrupa soğuk güneşi atlar

    Şebeke organizeli

    Sok bunu kafana bahçende Massaka

    Diplerden çıkıp ve tuz bastım yarana

    Korktuğun adam çok sempatik delikanlı (Delikanlı)

    Bak sen geri kaldın (Geri kaldın)

    Şeytana ruhumu vermiştim geri al (Geri al)

    Zorla geri aldım (Zorla)

    Import, export, Londra, Bayburt

    Kasırga dünyaya esti tayfun

    Şehirde haydut omuzda baykuş

    Osmanlı geldi şimdi harbi Fight Kulüp

    Mesajım direkt yok bizde lateks

    Massaka 3-6 sokakta paten

    Rapin çok abes, iyi dinle kardeş

    Oktagon kafes, barikat ateş

     

    4. Kısım : Contra

    Contravolta ve eskisinden aşağılık

    Doğmuşum henüz 2 aylıkken

    O yüzden aklım başımdan

    Ivana'nın ön dişleri gibi ayrık

    Ben kendimi bile yok saydım, kendime bile yok saygım

    Gerçek rap yapardım beni dinleyen herkese fikrini sorsaydım

    Sıka sıka deliyorum atmosferi

    Hele bi' defterime değ

    Tere bulan of çekip

    Peki, Cont ateist mi, müslüman mı?

    Ne ateisti la ben agnostiğim (Ha, ha)

    Edinme dert, nedense peltek Rap'çiler

    Her klibimi seyirdeler

    Sanırım o yüzden edemezler

    Eşofmanımın içindekini değinmeden (Waow)

    Selametle devam et

    Politikacı gibi, zengin eder beni cehalet

    İsmi: Çağdaş

    Bil ayık olduğum için yeni gözlüklüye oyum her an ret

    Hoppala yallah Kanada'ya!

    Artık varı yoğu yamanayım bana bi' daha

    Beşer değişik hayatım kara mizah

    Onu aşağılarım o da beni yapar ilah

     

    Nakarat: Killa Hakan & Anıl Piyancı

    Cevap panter platin panzer

    Hardcore master hotz sweat kommando

    Bomba danger hard tarayınca

    Yok sakınca bak kan akınca

    Cevap panter platin panzer

    Hardcore master hotz sweat kommando

    Bomba danger (Yeah) hard tarayınca

    Yok sakınca bak kan akınca

     

    5. Kısım : Anıl Piyancı

    Haydi bre rapçiler

    Hepsi sert betondan

    Vur davuluna çal mertçe tokmak

    Kuşatırım İstanbul'u Fatih gibi

    Genç yaşımda bende toplar

    Eğme topra'm dik tut başını hep erkek ol lan

    Tek bir an var Atam'ın diz çöktüğü

    Çalar Harmandalı, zeybek oynar (Zeybek oynar)

    Kanlı nefesli, Piyancı torunudur Aydın efesi

    Karşıyaka çocuğu, çarşı genci

    Adamına göre muamele saygı sevgi (Saygı sevgi)

    Vardı şeklim, aldık gezdik

    Vaz mı geçtin, farkı sezdin

    Geceleri parkları az mı gezdik

    Sabah olana kadar söz yazdık

    Eksik yok, fazla var

    Yürü gazla lan

    Bütün hayatın yalan dallama

    Bizi mi eğicen sandın, ha ha ha

    İnan acıyorum haline, vah vah vah

    Kemik alsana, gelip ağlama

    Beni bağlamaz ki senin ağlaman

    Tek bir lafla bak bitti saltanat

    Hepsi darmadağın rapçi kahraman

     

    6. Kısım : Khontkar

    Woo, woo

    Kültürü mahalle, her türlü bana ne

    Yok bizde bahane, çalıştık zaman ne

    Değişmez kural hep saygıdır

    Öğren'cen yavru kurt ha gayret

    Adıma şarkı yazar her gün

    Bayılır çok sever o zevzek

    Khontkar bur'da bak yok dönmek (Yok)

    Zorlar sınırları vay yürek

    Kahvemi çayımı tazele

    Kırmızı köşeden directive ediyo Kaset bana

    Hazırım dövüşe, dediler: ''Fight Kulüp''

    Seri ise yumruklar, tamam

    Flash hızlı gelir ringe

    Yavaşlat'cam sizin için bu gösteriyi

    Kıran kırana mücadele

    Aynı sırıtan rakip yok bizim için tüy siklet inan (Bleedat!)

    Zor tabi göte almak boru

    Zoru yok bam bam kendini koru

    Yakıştımı yüzüne TrapLord moruk

    Tarzım tartışılmaz pahalıyım oğlum (Rich Rich)

    Her şeyi bi' odada kurdum

    RedKeyGang worldwide fişek gibi oldu

    Onların hepsi bak koyun

    Neydi o klişe?

    -Hakkımda ne duydun?

     

    Nakarat: Killa Hakan

    Cevap panzer platin panzer

    Hardcore master hotz sweat kommando

    Bomba danger hard tarayınca

    Yok sakınca bak kan akınca

    Cevap panter platin panzer

    Hardcore master hotz sweat kommando

    Bomba danger hard tarayınca

    Yok sakınca bak kan akınca

     

    7. Kısım : Summer Cem

    Woah, woah, woah

    Kafam karışık

    Çamura yapıştı

    Her gün kaos banko

    Zamanla alıştık

    Üstümde Barca forma

    Kolumda parlar Rollie

    Maddi durumu sorma

    İşler yolunda homie

    Fight Kulüp 2, ben Cem (Huh)

    Drive-by, gibi bang bang (Huh)

    High way city mahallem (Huh)

    36 boys gang gang (Gang gang)

    Öcüler çıkar akşam (Akşam)

    Cepler dolu tavşan (Hazel)

    Tek sigortam bu Glock

    Ne konuşuyon bana yavşak?

    Cem abi acayipsin

    Punchlar sanki Tyson

    Foto çekece'dik de

    Ne zaman müsaitsin, no no

    Nakit varsa gel vaktim dar bebek zor

    İstersen topla bak ben hazırım let's go

    Çinçin, Hürriyet, Dolapdere ghetto

    Selam tüm sokak çetelere hemşo

    Senin sahte mafyalığın dümen zaten hep şov

    Ben kaçar koşar peşimden million

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