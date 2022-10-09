Kilometresi düşürülerek satılan araç için yargıdan karar çıktı

Mahkeme, kilometresini düşürdüğü aracı B.T.'ye satan A.Ö.'nün, bilirkişinin belirlediği 8 bin liralık değer kaybını yasal faizi ile birlikte alıcıya ödemesine hükmetti.

B.T. isimli kişi, 2017 yılında aldığı 220 bin kilometredeki otomobilin zorunlu muayenesi sırasında, kilometresinin düşürüldüğünü öğrendi.

Daha önceki kilometrenin 262 bin civarında olduğunu öğrenen B.T., avukatı aracılığıyla Ankara 19'ncu Asliye Hukuk Mahkemesi'ne dava açtı.

B.T., dava dilekçesinde aracı aldıktan kısa bir süre sonra motorun arızalandığını ve arızaların giderilmesi için 26 bin lira masraf yaptığını belirtti.

Alıcı ücreti yasal faizi ile talep etti

B.T., bu durumu aracı satan A.Ö.'ye bildirdiğini ancak kendisine dönüş yapmadığını aktardı.

Ayıplı mal nedeniyle toplam kaybının 46 bin lira olduğunu ifade eden B.T., bu paranın 2017 yılından itibaren yasal faizi ile kendisine ödenmesini talep etti.

Satıcı davanın reddini istedi

Satıcı A.Ö. ise aracın kilometresi ile kesinlikle oynamadığını, davacının aracın arızası ile ilgili yaptığı masrafların ise kendi kullanım hatasından kaynaklandığını iddia ederek, davanın reddini istedi.

Alıcı haklı bulundu

Davayı kısmen kabul eden mahkeme, bilirkişi raporuna göre aracın kilometresinin yaklaşık 55 bin kilometre düşürüldüğünü, o tarihte yapılan hesaplamaya göre değer kaybının 8 bin lira olduğunu tespitine yer verdi.

Mahkeme kararında, "Satıcı, alıcıya karşı herhangi bir surette bildirdiği niteliklerin satılanda bulunmaması sebebiyle sorumlu olduğu gibi, nitelik veya niteliği etkileyen niceliğine aykırı olan, kullanım amacı bakımından değerini ve alıcının ondan beklediği faydaları ortadan kaldıran veya önemli ölçüde azaltan maddi, hukuki ya da ekonomik ayıpların bulunmasından da sorumlu olur." denilerek 8 bin liranın 2017 yılından itibaren yasal faizi ile birlikte davalıdan alınarak, davacıya verilmesini hükmetti.

DHA'nın haberine göre; mahkeme, ayrıca yargılama giderlerinin de davalı tarafından karşılanmasına karar verdi.