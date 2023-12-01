Kilosu kadar altın istemişti! Tayyar-Özlem Öz çiftinden açıklama geldi: Mal varlığımız abartılıyor... Dilan Polat ve Engin Polat'ın ardından benzer paylaşımlarla gündem olan Özlem Öz ile Tayyar Öz çifti hakkında da soruşturma açıldı. Çift ise iddialara ilişkin yaptıkları açıklamada, "Tutuklama baskısı oluşturmak istiyorlar" dedi

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ensonhaber.com

Sosyal medya fenomenlerinin kısa sürede servet sahibi olmaları mercek altına alındı.

Şimdilerde tutuklu bulunan Dilan Polat ile başlayan serüven, çok sayıda fenomene kadar ulaştı.

Bu isimlerden biri de Özlem Öz...

Gösterişli hayatı ve lüks araç tercihleriyle birlikte Polat çifti gibi sık sık pahalı hediyelerin döndüğü evlilik, takipçileri tarafından yoğun ilgi görüyor.

Ancak bu duruma anlam veremeyen sosyal medya kullanıcıları da Polat Ailesi'nden sonra 'Tayyargiller' olarak bilinen çifti işaret etti.

5 ayrı suçtan dava açıldı

Bunun üzerine rota söz konusu aileye çevrildi.

Yaptıkları paylaşımlarla dikkat çeken Tayyar Öz ve Özlem Öz hakkında başlatılan inceleme soruşturmaya dönüştü.

Yapılan incelemeler sonucunda, 24 Kasım 2023’te ikili hakkında, "resmi belgede sahtecilik", "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "malvarlığı değerlerinin gayrimeşru kaynağını gizlemek" ve "vergi usul kanununa muhalefet" suçlarından Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.

Lüks paylaşımlara son verildi

İddialar gündemdeki yerini korurken, Öz çifti ise aldırış etmeden paylaşımlarını sürdürüyor. Ancak tek bir fark ile...

Bu kez lüks yaşantılarından ziyade mütevazı bir yaşam sürdüklerini göz önüne seriyorlar.

"Mal varlıklarının maddi değeri birkaç kat abartılıyor"

Öte yandan yurt dışına çıkış yasağı da getirilen Tayyargiller, avukatları aracılığıyla haklarındaki iddialara ilişkin açıklamada bulundu.

Açıklamada şöyle denildi:

Konu ile alakalı spekülatif haber içeriklerinin tamamını reddediyoruz. Müvekkiller yaratılmaya çalışılan algının aksine, resmi ticari firmalarına ait ürünlerinin satışını, ülkenin en meşhur alışveriş platformları üzerinden 'e-fatura' sistemi ile yapmakta, sosyal medya iş birliğinden doğan kazançlarını da aynı şekilde kurumsal şirketlerden fatura karşılığı elde etmektedirler.



Salt eğlence ve izlenme sayısını artırma maksatlı çekilen birkaç video öne sürülüp, müvekkillerin sahip olduğu mal varlıklarının maddi değeri birkaç kat abartılarak karalanmaları adil değildir.

"Tutuklama baskısı oluşturmak istiyorlar"

Ayrıca, iddiaları ortaya atanların kamuoyunda infial yaratmak ve soruşturma makamları nezdinde gözaltı - tutuklama baskısı oluşturmak olduğu savunuldu.

"Saklanmalarını gerektirir hiçbir çekinceleri yok"