Sosyal medya fenomenlerinin kısa sürede servet sahibi olmaları mercek altına alındı.
Şimdilerde tutuklu bulunan Dilan Polat ile başlayan serüven, çok sayıda fenomene kadar ulaştı.
Bu isimlerden biri de Özlem Öz...
Gösterişli hayatı ve lüks araç tercihleriyle birlikte Polat çifti gibi sık sık pahalı hediyelerin döndüğü evlilik, takipçileri tarafından yoğun ilgi görüyor.
Ancak bu duruma anlam veremeyen sosyal medya kullanıcıları da Polat Ailesi'nden sonra 'Tayyargiller' olarak bilinen çifti işaret etti.
5 ayrı suçtan dava açıldı
Bunun üzerine rota söz konusu aileye çevrildi.
Yaptıkları paylaşımlarla dikkat çeken Tayyar Öz ve Özlem Öz hakkında başlatılan inceleme soruşturmaya dönüştü.
Yapılan incelemeler sonucunda, 24 Kasım 2023’te ikili hakkında, "resmi belgede sahtecilik", "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "malvarlığı değerlerinin gayrimeşru kaynağını gizlemek" ve "vergi usul kanununa muhalefet" suçlarından Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.
Lüks paylaşımlara son verildi
İddialar gündemdeki yerini korurken, Öz çifti ise aldırış etmeden paylaşımlarını sürdürüyor. Ancak tek bir fark ile...
Bu kez lüks yaşantılarından ziyade mütevazı bir yaşam sürdüklerini göz önüne seriyorlar.
"Mal varlıklarının maddi değeri birkaç kat abartılıyor"
Öte yandan yurt dışına çıkış yasağı da getirilen Tayyargiller, avukatları aracılığıyla haklarındaki iddialara ilişkin açıklamada bulundu.
Açıklamada şöyle denildi:
Konu ile alakalı spekülatif haber içeriklerinin tamamını reddediyoruz. Müvekkiller yaratılmaya çalışılan algının aksine, resmi ticari firmalarına ait ürünlerinin satışını, ülkenin en meşhur alışveriş platformları üzerinden 'e-fatura' sistemi ile yapmakta, sosyal medya iş birliğinden doğan kazançlarını da aynı şekilde kurumsal şirketlerden fatura karşılığı elde etmektedirler.
Salt eğlence ve izlenme sayısını artırma maksatlı çekilen birkaç video öne sürülüp, müvekkillerin sahip olduğu mal varlıklarının maddi değeri birkaç kat abartılarak karalanmaları adil değildir.
"Tutuklama baskısı oluşturmak istiyorlar"
Ayrıca, iddiaları ortaya atanların kamuoyunda infial yaratmak ve soruşturma makamları nezdinde gözaltı - tutuklama baskısı oluşturmak olduğu savunuldu.
"Saklanmalarını gerektirir hiçbir çekinceleri yok"
Müvekkillerin ticari hayatına dair resmi kayıt ve evrakları, soruşturma makamlarının ilk davetinde sunacağımızı, müvekkillerin soruşturma işlemlerinden kaçmalarını ya da saklanmalarını gerektirir hiçbir çekincelerinin olmadığını, resmi ikametgahlarında yaşantılarına devam ettiklerini, soruşturma işlemlerinde yetkili makamlara her türlü kolaylığın ve enformasyonun sağlanacağını şimdiden kamuoyuna ilan ediyoruz.
Masumiyet Karinesi'ni hiçe sayarak, herkesçe malum şahsi menfaatleri doğrultusunda müvekkilleri medya önünde karalayanlar, ticari zararlarına sebep olanlar ve aile huzurunu kaçıranlar hakkında hukuki - cezai her türlü başvurunun gerçekleştirileceğini de belirtmek istiyoruz.
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