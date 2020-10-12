Kim Kardashian, Ermenistan Fonu'na 1 milyon dolarlık bağış yaptı

Kim Kardashian, Ermenistan Fonu'na 1 milyon dolarlık bağış yaptı

İşgalci Ermenistan ile Azerbaycan arasında süren Dağlık Karabağ gerilimde Ermenistan'a destek olan reality şov yıldızı Kim Kardashian, Ermeni Fonu'na 1 milyon dolarlık bağışta bulundu.

Azerbaycan ile işgalci Ermenistan arasındaki Dağlık Karabağ gerilimi sürüyor.

Kara propogandalarıyla dünya kamuoyunu etkilemeye çalışan Ermenistan, Azerbaycan topraklarındaki işgalini hiçe sayarak saldırıya uğradığını iddia ediyor.

Ermeni asllı reality şov yıldızı Kim Kardashian da Ermenistan'ın işlediği insanlık suçunu görmezden gelerek kara propogandaya maddi ve manevi destek veriyor.

1 MİLYON DOLAR BAĞIŞ

Ermenistan'ın Azerbaycan tarafından saldırıya uğradığı iftirası ile gündeme gelen Kim Kardashian, Ermenistan Fonu'na 1 milyon dolar bağış yaptı.

Kim Kardashian, Ermenistan Fonu'na 1 milyon dolarlık bağış yaptı VİDEO

"ULUSLARARASI ÇABANIN PARÇASI OLMAKTAN GURUR DUYUYORUM"

Takipçilerine de bağış çağrısında bulunan Kim Kardashian, sosyal medya hesaplarında yayınladığı videoda, “Ermenistan Fonu’nu desteklemeye yönelik yürütülen uluslararası çabaların bir parçası olmaktan gurur duyuyorum.

ERMENİLERİ ÖVDÜ

Aklım ve dualarım oradaki cesur adam, kadın ve çocuklarla. Mesafelerle ayrılsak da sınırların bizim için bir engel olamayacağını ve tüm dünyada hep birlikte tek bir Ermeni ulusu olduğumuzu herkesin hatırlamasını istiyorum.”









ÇATIŞMA YOK, SALDIRI VAR

Twitter hesabından propogandalarını sürdüren Kardashian, Karabağ'da çatışma olmadığını, Ermenilerin saldırıya uğradığını belirterek, "Karabağ'ı korumak için hayatlarını tehlikeye atan cesur erkek ve kadınlar için dua ediyoruz." dedi.