Kim Kardashian ile kardeşi Khloe Kardashian’dan skandal mesajlar

Kim Kardashian ile kardeşi Khloe Kardashian’dan skandal mesajlar

Biri boşanma aşamasında diğeri ise filtresiz fotoğrafıyla günlerce konuşulan Kim ile Khloe Kardashian kardeşler, Joe Biden’ın 1915 olayları ile ilgili soykırım demesini memnuniyetle karşıladı.

2007 yılında internete sızan seks kaseti sayesinde meşhur olan ve ailesiyle birlikte yaşadıklarını "reality şov programlarında" gözler önüne seren Kim Kardashian, yine bir skandala imza attı.

Bir dönem ABD Başkanı Donald Trump’ı destekleyen ve Beyaz Saray’a giderek bizzat ABD Başkanı ve First Lady Melania Trump’la görüşen Kim Kardashian, Trump’ın rakibi olan ve seçimle göreve gelen Joe Biden’a, destek mesajı attı.

Instagram hesabı üzerinden 216 milyon takipçisine, Biden’ın 1915 olayları ile ilgili soykırım demesini tebrik eden Kardashian, şunları yazdı:

“SONUNDA O GÜN GELDİ”

“Ermeni topluluğu için uzun bir yolculuktu ve her yıl soykırımı tanımaya yaklaştığımızı hissediyordum. Sonunda o gün geldi. Başka kimsenin konuşmayı tercih etmediği zamanlarda bu konuda konuşma cesaretiniz için teşekkür ediyorum.”

Kim Kardashian, Biden’a minnettar olduğunu da dile getirerek, Ermenistan bayrağı emojisi paylaştı.

Kardashian ailesi üyesi televizyon yıldızı Khloe Kardashian’dan da Biden'a teşekkür geldi.

“1.5 MİLYON ERMENİ KATLEDİLDİ”

Sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada Khloe Kardashian, şu ifadeleri kullandı:

"1915'te 1.5 milyon Ermeni katledildi ve işkenceye tabi tutuldu. 106 yıl önce gerçekleşen soykırımı tanıdığınız için teşekkürler Başkan Biden. Ermeni halkının acılarını, çilesini ve kayıplarını onurlandırdığınız için teşekkürler."

Kardashian paylaşımının devamında, 2015'te kardeşi Kim Kardashian ile birlikte yaptığı Ermenistan ziyaretinden görüntüler de paylaştı.