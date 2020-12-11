Kim Ki-duk kimdir? Kim Ki-duk neden öldü? Kim Ki-duk dizi ve filmleri..

Kim Ki-duk kimdir? Kim Ki-duk neden öldü? Kim Ki-duk dizi ve filmleri..

Güney Koreli sinemasının başarılı yönetmeni Kim Ki-duk, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti. Sinema dünyasını yasa boğan bu haberin ardından başarılı yönetmenin hayatı merak konusu oldu.

Boş Ev, Zaman, Kötü Adam, Bilinmeyen Adres gibi filmlerin yönetmenliğini yapan ve çok sayıda ödül alan Güney Koreli sinema yönetmen, Kim Ki-duk, 59 yaşında hayata veda etti. Koronavirüs nedeniyle öldüğü iddia edilen yönetmen, Letonya'da yaşamaktaydı.

Film ve sinema severleri üzen bu haber üzerine, Kim Ki-duk'un hayatı ve filmleri merak edilen konular arasına girdi. İşte Güney Koreli ünlü yönetmen Kim Ki-duk hakkında bilgiler..

KİM Kİ-DUK KİMDİR?

Kim Ki-duk, 20 Aralık 1960’da Güney Kore’de, Bonghwa, Kuzey Gyeongsang Province’de dünyaya gelmiş, aykırı dram / sanat filmleriyle tanınmış yönetmendir.

Ünlü yönetmenlerin aksine, hiçbir sinema eğitimi almamış, sinemayı kendi çabası ve tutkusu sayesinde öğrenmiştir. Kim, okullu bir sinemacı olmayışından dolayı, kendi neslininden olan Hong Sang-soo veya Lee Chang-dong gibi diğer Koreli film yapımcılarıyla karşılaştırılmasını onaylamaz.

20 yaşına geldiğinde Kore Cumhuriyeti Deniz Kuvvetlerine katılan Kim Ki-duk, askeri hayata çabuk uyum sağladı ve 5 yıl çavuş olarak görev yaptı. Ardından, 1990'da bir uçak bileti alabilecek kadar para biriktirerek sanat eğitimi almak üzere Fransa'ya gitti ve kendi resimlerini sataraj geçimini sağlamaya çalıştı.

1993 yılında yeniden ülkesine dönen Kim Ki-duk bu kez yönetmen ve senarist olarak çalışmaya başladı ve bir yarışmada iki senaryosuyla ödül kazandı.

Kim, 1996 yılında küçük bütçeli Timsah adlı filmiyle ilk sinema deneyimine başladı. Hiçbir sinema eğitimi almayan Kim bu filmi ile Koreli film eleştrimenlerinden ağır eleştiriler aldı. 2004 yılında Fedakar Kız film ile Berlin Uluslararası Film Festivali'nde, Boş Ev filmi ile de Venedik Film Festivali'nde En iyi yönetmen ödüllerini aldı. 2011 yılında Arirang film ile Cannes Film Festivali'nin Un Certain Ödülleri bölümünde en iyi film ödülünü aldı.

Kim, orta ve üst sınıf Kore toplumuna ait, marjinalleştirilmiş ve yetki sahibi olmayan karakterlere odaklanır. Kim, övgüyü, gişelerdeki başarıyı ancak yurtdışında bulmuş; birkaç istisna dışında, Kore’nin eleştirmen ve izleyicileriyle büyük ölçüde bağlantı kuramamıştır.

Kore için hassas ve tabu olan konularını filmlerinde derinlemesine işleyerek ülkesinde tartışmalara yol açmıştır.

Son olarak 2014'te Bire Bir (Il-dae-il) adlı filme imzasını atan Kim Ki-duk, 59 yaşında Letonya'nın başkenti Riga'da koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti.

KİM Kİ-DUK FİLMLERİ