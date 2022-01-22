Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında İsviçre sorusu

Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında İsviçre sorusu

Alman yarışmacı Hamide Tanır'a, İsviçre’de 1980’lere kadar yetim ve fakir çocukların açık artırmayla satılması soruldu. Bu soru ise tarihin tozlu sayfalarını yeniden gündeme getirdi.

ATV ekranlarında yayınlanan 'Kim Milyoner Olmak İster' yarışmasının son bölümü, gündeme damga vurdu.

Yarışmaya Almanya'dan katılan Hamide Tanır, farklı tarzı ve konuşmasıyla tüm dikkatleri üzerine topladı.

Tanır büyük bir başarı ile 8'inci soruya kadar geldi ancak cevaptan emin olamayınca 'çekilme' hakkını kullanıp 50 bin TL ödül ile yarışmadan ayrıldı.

"HANGİ ÜLKEDE YETİM VE FAKİR ÇOCUKLAR AÇIK ARTIRMAYLA SATILDI"

Tanır'ın elendiğini soruda ise"1980'lere kadar hangi ülkedeki yetim, gayrimeşru doğmuş, ebeveyni alkolik, ayrılmış veya fakir olan çocuklar devlet tarafından bazen açık artırmada satılarak çiftliklerde zorla çalıştırılmıştır" ifadeleri yer aldı.

Şıklarda da Danimarka, Norveç, İsviçre ve Belçika yer aldı.

"AMA BUNLAR AVRUPA ÜLKESİ"

Şıklara şaşıran Tanır, "Ama bunlar Avrupa ülkesi. Bana şöyle Orta Doğu, Uzak Doğu'dan cevaplar gelmiş olsaydı tamam diyecektim." ifadesini kullandı.

İSVİÇRE'NİN GELİŞMİŞLİĞİNİ ÖVDÜ

İsviçre'nin gelişmişliği hakkında da konuşan Tanır, "İsviçre'ye gittim gördüm, orası çok farklı bir ülke. Orada bir kalite yakaladım, güzellik yakaladım. Orada her şey farklıydı." dedi.

YANIT İSVİÇRE ÇIKTI, ŞAŞKINLIĞINI GİZLEYEMEDİ

Tanır, yarışmaya devam etseydi cevap olarak Danimarka'yı söyleyeceğini belirtti. O sırada ise cevap İsviçre çıktı ve Tanır kısa süreli şok yaşadı.

Sosyal medyada herkesin konuştuğu bu soru da Avrupa ülkelerinin insan hakları konusundaki kirli geçmişini bir kez daha gözler önüne sermiş oldu.

Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında İsviçre sorusu