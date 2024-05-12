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Kahramanmaraş'ın merkez üssü olduğu, Türkiye'nin güneydoğu bölgelerini derinden sarsan 6 Şubat depremlerinin acısı hala yüreğimizde..

Depremin en çok hasar verdiği illerden biri de Hatay iliydi.

Hatay'da enkaz altında kalarak sol bacağını diz üstünden kaybeden Aylin Karakuş'un hikayesi, tüm Türkiye'yi derinden yaralamıştı.

Kenan İmirzalıoğlu gözyaşlarını tutamadı

Takılan protezle ayağa kalkan Karakuş, sunuculuğunu Kenan İmirzalıoğlu'nun yaptığı Kim Milyoner Olmak ister yarışmasına katıldı.



6 Şubat depreminde annesini ve ağabeyini kaybeden, depremin acısını derinden yaşayan Karakuş, anlattıklarıyla izleyenleri ve İmirzalıoğlu'nu gözyaşına boğdu.

"Annem ve ağabeyim beni bitirdi"

Karakuş, yarışmada şu ifadeleri kullandı:

"Allah hiç kimseye göstermesin. O kadar baş edilmez bir şey ki aslında. Durduk yere hiçbir şey yokken bu kayıplar çok zor. Bacağıma hiç üzülmedim. Bir gün bile demedim ki benim bacağım gitti. Bu yaşa kadar yürüyebiliyordum, aktif bir insandım. Ama annem ve ağabeyim beni bitirdi. Hayatım onlardan sonra çok değişti. 30 yaşıma nasıl geleceğim diye bazen kendime soruyorum. Ağabeyim 29 yaşındaydı. Çok zor."