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Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında bir ilk! 5 milyon TL kazandı

Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında bir ilk! 5 milyon TL kazandı Kim Milyoner Olmak İster'de tarihi anlar yaşandı. 19 yaşındaki Berk Göktaş, 5 milyon TL'lik soruyu doğru cevaplandırarak, büyük ödülün sahibi olan ilk yarışmacı oldu.