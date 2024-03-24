Türkiye'nin sevilen bilgi yarışması "Kim Milyoner Olmak İster?" tarihinde bir ilke sahne oldu.
19 yaşındaki Berk Göktaş, Kenan İmirzalıoğlu'nun sunduğu programın başlangıcından bu yana verilen en büyük ödül olan 5 milyon TL'lik soruyu açtırdı.
Büyük ödüllü soruyu cevapladı
13'üncü ve büyük ödüllü soruda Berk Göktaş'ın karşısına şu soru çıktı:
"Bakara suresiyle, kendilerine bıldırcın eti ve kudret helvası verilmesine rağmen İsrailoğullarının, "biz bir çeşit yemeğe asla katlanamayız" diye isyan edip Hz. Musa'dan "Rabb'ine dua et de versin" diyerek istedikleri arasında hangisi yoktur?"
5 milyon TL'yi kazanan ilk yarışmacı oldu
Berk Göktaş, soruyu yanıtlamayı tercih etti ve 'nohut' şıkkını seçti.
Doğru yanıt olan 'C' şıkkını seçen Göktaş, büyük ödül olan 5 milyon TL'yi kazanarak adını yarışma tarihinin zirvesine yazdırdı.
Göktaş, geçtiğimiz bölümde "23 Nisan 1920'de açılan TBMM'nin birinci dönem milletvekillerinden hangisi, milletvekili olduğu ille doğru eşleştirilmiştir?" sorusuna "Fevzi Paşa, Kozan" yanıtını vermişti.
Soruyu doğru cevaplayan yarışmacı, büyük ödül 5 milyon TL değerindeki soruyu açtırmaya hak kazanmıştı.
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