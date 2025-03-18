Kınalı-Malkara otoyolunun temeli atıldı

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Çanakkale Deniz Zaferi’nin 110. yıl dönümünde düzenlenen törenle, Kınalı-Malkara Otoyolu Projesi’nin temeli atıldı.

Tören, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu’nun katılımlarıyla gerçekleşti.

Bakan Uraloğlu, törende yaptığı açıklamada, Çanakkale Zaferi’nin 107’nci yıldönümünde Cumhuriyet tarihinin en büyük ulaştırma projelerinden biri olan Malkara-Çanakkale Otoyolu ve 1915 Çanakkale Köprüsü’nü hizmete açtıklarını anımsattı.

1915 ÇANAKKALE KÖPRÜSÜ'NDEN YAKLAŞIK 7 MİLYON ARAÇ GEÇTİ

Uraloğlu, açıldığı günden bu yana yaklaşık 7 milyon aracın köprüden geçiş yaptığını da belirterek “Son 23 yıl içerisinde Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde ülkemize 1915 Çanakkale Köprüsü ve Malkara-Çanakkale Otoyolu gibi daha nice eserler kazandırdık. Yenilerine de devam ediyoruz.” dedi.

ÇANAKKALE'NİN ULAŞIM VE İLETİŞİM ALTYAPISINA 218 MİLYAR LİRA YATIRIM

Uraloğlu, 2002 yılından bu yana ulaştırma ve altyapı bakanlığı olarak Çanakkale’nin ulaşım ve iletişim altyapısı için yaklaşık 218 milyar lira yatırım gerçekleştirdiklerini dile getirerek sözlerine şu şekilde devam etti:

20 kilometre olan bölünmüş yol uzunluğunu 438 kilometreye, bitümlü sıcak karışım kaplamalı yol uzunluğunu ise 45 kilometreden 671 kilometreye çıkardık. Çanakkale’de hiç tünel yoktu, 16 bin 771 metre uzunluğunda 6 adet tünel inşa ettik. Assos ve Troya Tünellerini açarak onlarca keskin virajı barındıran Kaz Dağları’nı sürücülerin korkulu rüyası olmaktan çıkardık. Kaz Dağlarındaki ulaşım süresini 50 dakikadan 5 dakikaya indirerek Çanakkale ve İzmir limanlarının hinterlandında bulunan lojistik karayolu altyapısını güçlendirdik.

"ECEABAT TÜNELLERİ HİZMETE AÇILDI"

Cumhuriyetin 100. yılında Gelibolu-Eceabat Yolu bünyesinde inşa edilen Eceabat tünellerini hizmete açtıklarını da anımsatan Uraloğlu, “Gelibolu-Eceabat Yolu ile Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alanı’na hızlı, güvenli ve konforlu bağlantı sağladık. Tünellerle doğal, tarihi ve arkeolojik sit alanları ile bölgenin dokusunun korunması sağlarken mevcut güzergahı da 900 metre kısaltarak, seyahat süresini 45 dakikadan 25 dakikaya düşürdük. Geçen yıl Bayramiç- Etili Çevre Yollarını açarak Çanakkale’nin ilçeleri arasındaki ulaşım standardını yükselttik. Sarıcaeli-Teknopark Farklı Seviyeli Kavşağı ile Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Teknopark Yerleşkesine ve Sarıcaeli Köyü’ne hızlı ve yüksek standartlı erişim sağladık.” şeklinde konuştu.

1915 ÇANAKKALE KÖPRÜSÜ VE MALKARA-ÇANAKKALE OTOYOLU'NUN İSTANBUL'A KADAR ULAŞMASINI SAĞLAYACAK

Bakan Uraloğlu, bugün de 2022 yılında hizmete sunulan 1915 Çanakkale Köprüsü ve Malkara-Çanakkale Otoyolu’nun İstanbul’a kadar ulaşmasını sağlayacak Kınalı-Malkara Otoyolu yapım çalışmalarını başlatmanın gurur ve heyecanını yaşadıklarını söyleyerek şöyle konuştu:

Kınalı-Malkara Otoyolumuzu; 3 geliş ve 3 gidiş 6 şeritli olarak 107 kilometre ana gövde ve 2 geliş ve 2 gidiş 4 şeritli olarak 20 kilometre bağlantı yolu olmak üzere toplamda 127 kilometre uzunluğunda projelendirdik. Proje kapsamında ayrıca; 1.029 metre uzunluğunda 16 adet köprü, 2 bin 872 metre uzunluğunda 56 adet üstgeçit, 2 bin 141 metre uzunluğunda 33 adet altgeçit, 9 adedi otoyol ve 8 adedi devlet yolunda olmak üzere 17 adet kavşak, 6 adet otoyol hizmet tesisi, 9 adet ücret toplama istasyonu da inşa edeceğiz.

"İSTANBUL-TEKİRDAĞ ARASINDAKİ ULAŞIM 1 SAATİN ALTINA DÜŞECEK"

Kınalı-Malkara Otoyolu tamamlandığında mevcut haliyle 132 kilometre uzunluğunda hizmet veren İstanbul-Tekirdağ arası yolun 18 kilometre kısalarak 114 kilometreye düşeceğini belirten Uraloğlu, “Yine devlet yolu ile 334 kilometre kat edilerek geçilen İstanbul-Çanakkale arası ise otoyol üzerinden 280 kilometreye inecek. İstanbul-Tekirdağ arasındaki ulaşım 1 saatin altına, İstanbul-Çanakkale arası ulaşım süresi ise 3,5 saatten 2 saate düşecek.” ifadelerini kullandı.

ZAMANDAN VE YAKITTAN TASARRUF

Böylece zamandan 2,3 milyar lira, akaryakıttan 377 milyon lira olmak üzere yıllık yaklaşık 2,7 milyar lira tasarruf edileceğine dikkati çeken Uraloğlu, “Çevreye zarar veren araçların karbon emisyonunu da 23 bin ton azaltarak doğanın korunmasına katkı sağlayacağız. Kınalı-Malkara Otoyolu’nun tamamlanmasıyla Marmara Otoyol Ringinin kuzey cephesi tamamen birleşmiş olacak ve Osmangazi Köprüsü, Yavuz Sultan Selim Köprüsü ve 1915 Çanakkale Köprüsü arasında kesintisiz otoyol bağlantısı sağlanacak.” açıklamasında bulundu.

MARMARA DENİZİ ÇEVRESİNDE 1.255 KİLOMETRELİK OTOYOL AĞI PLANLANDI

Türkiye ekonomisinin en gelişmiş bölgesi olan ve nüfusun önemli bir bölümünün yaşadığı Marmara ve Ege Bölgelerindeki limanlar, demiryolu ve hava ulaşım sistemlerinin karayolu ulaşım projeleri ile entegrasyonunu güçlendirmek için; Marmara Otoyol Ringi kapsamında Marmara Denizi’nin çevresinde toplam 1.255 kilometre uzunluğunda bir otoyol ağı planladıklarını da belirten Uraloğlu, sözlerine şu şekilde devam etti:

Bu kapsamda bugüne kadar, 398 kilometrelik Kuzey Marmara Otoyolu’nu tamamladık. 426 kilometrelik İstanbul-İzmir Otoyolu’nu hizmete açtık. Son olarak 1915 Çanakkale Köprüsü’nü de kapsayan 101 kilometrelik Malkara-Çanakkale kesimini 2022 yılında açtık. Yani Marmara Otoyol ringinin 925 kilometrelik kesimi trafiğe hizmet ediyor.

Sizlerle birlikte şu anda Kınalı-Tekirdağ-Çanakkale Otoyolu’nun 127 kilometrelik Kınalı-Malkara Kesiminde çalışmaları başlatıyoruz. Marmara Otoyol Ringini tamamlayacak son parça olan 136 kilometrelik Çanakkale-Savaştepe kesimini de önümüzdeki süreçte hayata geçirmeyi planlıyoruz.

"TRAFİK YÜKÜ MARMARA DENİZİ'NİN BATI KIYISINDAN GÜNEY YÖNÜNE DOĞRU DENGELENECEK"

Marmara ringinin, Türkiye’nin ulusal kalkınma hamlesinde önemli rol oynadığını da vurgulayan Uraloğlu, “Bu ringin ilk etabı olan Kuzey Marmara Otoyolu ile İstanbul’un, Avrupa ve Anadolu arasında üstlendiği ağır transit trafik yükü hafiflemiştir. Otoyol ringinin tamamlanmasıyla da Batı Anadolu boyunca halen İstanbul merkezli doğu-batı aksı üzerinde yoğunlaşan trafik yükü Marmara Denizi’nin batı kıyısından güney yönüne doğru dengelenecektir.” dedi.

Uraloğlu, Trakya ve Batı Anadolu’daki sanayi, ticaret ve hizmet sektörlerinin ivme kazanacağını da belirterek daha hızlı ve daha düşük maliyetli yük taşımacılığı, üretken nüfus barındıran bu bölgelerin ekonomik faaliyetlerini de güçlendireceğini ifade etti.

Uraloğlu, ayrıca olası bir İstanbul depreminde İstanbul’un batısındaki tahliyelerin gerçekleşmesinde 1915 Çanakkale Köprüsü’nün daha etkin kullanılmasının sağlanacağını da söyledi.