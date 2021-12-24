Kira anlaşmazlıklarında ara buluculuk yöntemi devreye giriyor

Bölge Değerlendirme Toplantısı'nda ara buluculuk yöntemine değinen Abdülhamit Gül, kira uyuşmazlıklarında ara buluculuk yönteminin devreye girmesi konusunda çalışma başlattıklarını bildirdi.

Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, Bölge Değerlendirme Toplantısı'nda ara buluculuk yöntemine değindi.

Tarafların anlaşamadığı noktada devreye giren ara bulucular, uyuşmazlıkları ortadan kaldırıyor.

DAVALIK OLMADAN SORUNLAR ÇÖZÜLÜYOR

Gül, 2021 yılında görülen toplam 532 bin dosyada 1 milyondan fazla kişinin, ara buluculuk yöntemiyle davalık olmadan sorunlarını çözebildiklerini söyledi.

Bu kapsamda birçok alanda uygulanmasına başlanan ara buluculuğun genişletilmesi gündeme geldi.

Kiraların ödenmemesi gibi durumlarda yaşanan anlaşmazlıklarda, taraflar dava açmadan önce ara buluculara başvuracak.

ARA BULUCULUK YÖNTEMİ DEVREYE GİRİYOR

Bakan Gül, kira ödemeleri hakkında devreye sokmak üzere oldukları ara buluculuğun üzerinde çalışma başlattıklarını belirterek, “Yıllar sürecek meseleler 1-2 yılda çözüme kavuşmuştur. Önümüzdeki dönemde de bazı başlıklarda ara bulucuk uygulamasını geliştirmek istiyoruz. Kirayla ilgili bahsetmek isterim. Kira uyuşmazlıklarının da arabuluculuk yoluyla çözüme kavuşturulması hususunda bir düzenleme için çalışıyoruz.

"KİRACININ DA KİRALAYANIN DA MAĞDUR OLMAYACAĞI BİR SİSTEM OLACAK"

Özellikle basit bir kira tespit davasının bile 7-10 yıl sürmesi gerçekten kabul edilemez bir durum. Bu hususla alakalı kiracının da kiralayanın da mağdur olmayacağı bir sistem olacak” şeklinde konuştu.