Kira artış oranı açıklandı mı, ne kadar oldu?

Kira artış oranı açıklandı mı, ne kadar oldu?

Enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından, ocak ayı kira artış oranı belli oldu. Bunun akabinde ev sahipleri ve kiracılar, Kira artış oranı açıklandı mı, ne kadar oldu? sorusunu gündeme getirdi.

En son 3 Kasım 2021 tarihinde açıklanan enflasyon rakamları, aralık ayı için bugün saat 10:00 sularında belli oldu.

TÜİK verilerine göre; enflasyon yıllık bazda yüzde 36,08 olarak açıklanırken, Aralık ayında enflasyon yüzde 13,58 arttı.

Açıklanan enflasyon rakamı memur ve emekli maaşlarına yansıyacak zam oranıyla birlikte, kira artış oranını belirledi.

Kira artış oranını merak eden kiracılar ve ev sahipleri ise "Kira artış oranı açıklandı mı, ne kadar oldu?" sorusunu gündeme getirdi.

Peki, Kira artış oranı açıklandı mı, ne kadar oldu? İşte son durum...

KİRA ARTIŞ ORANI AÇIKLANDI MI, NE KADAR OLDU?

Enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla Ocak ayı kira artış oranları belli oldu. Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) on iki aylık ortalaması baz alınarak belirlenen kira artış oranı Ocak ayı için yüzde 19,60 oldu.

TÜFE'de 2021 yılı Aralık ayında bir önceki aya göre yüzde 13,58, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 36,08, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 36,08 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 19,60 artış gerçekleşti.

2021 ARALIK AYI KİRA ZAMMI NE KADARDI?

Enflasyon kasımda yüzde 3,51 artarken yıllık bazda yüzde 21,31 oldu. Kira artış oranı 17,71 olarak hesaplandı.

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