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    Kira artışı toplantısının tarihi belli oldu

    Üç bakanlığın katılımıyla kira artışlarının değerlendirileceği toplantı bugün saat 19.00'da gerçekleşecek.
    • 24.05.2022 - 10:58
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    Kira artışı toplantısının tarihi belli oldu

    Kira artışlarıyla ilgili Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum başkanlığında bugün saat 19.00’da bir toplantı yapılacak.

    Toplantıya Hazine ve Maliye Bakanlığı ve Adalet Bakanlığı'ndan üst düzeyde temsilcilere katılacak.

    AYRINTILAR GELECEK...


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