Kira artışı toplantısının tarihi belli oldu

Kira artışı toplantısının tarihi belli oldu

Üç bakanlığın katılımıyla kira artışlarının değerlendirileceği toplantı bugün saat 19.00'da gerçekleşecek.

Kira artışlarıyla ilgili Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum başkanlığında bugün saat 19.00’da bir toplantı yapılacak.

Toplantıya Hazine ve Maliye Bakanlığı ve Adalet Bakanlığı'ndan üst düzeyde temsilcilere katılacak.

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