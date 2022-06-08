Kira artışına sınırlama getiren düzenleme TBMM'den geçti

Kira artışına yüzde 25 sınırı getiren düzenleme TBMM'de kabul edilerek yasalaştı.

Son zamanlarda ev sahipleri tarafından uygulanan fahiş fiyat artışları, milyonlarca kiracıyı mağdur ederek Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nı harekete geçirmişti.

Bunun üzerine Bakan Murat Kurum; Hazine ve Maliye Bakanlığı, Adalet Bakanlığı ve Ticaret Bakanlığı'yla bir araya gelerek kira artış oranları ve kiralama hükümlerine ilişkin çalışma başlattı.

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ tarafından açıklanan düzenlemede, 1 Temmuz 2023'e kadar yenilenecek kira sözleşmelerinde bir önceki kira yılının yüzde 25'ini geçmemesi koşulu getirildi.

TBMM'de kabul edildi

TBMM Genel Kurulu'nda Avukatlık Yasası görüşülürken AKP ve MHP'nin verdiği önerge ile konut kiralarına "yüzde 25 zam" sınırı getiren düzenleme kabul edildi.

Borçlar Kanunu'na eklenen geçici madde uyarınca 1 Temmuz 2023'e kadar (bu tarih dahil) yenilenen kira dönemlerinde uygulanacak kira bedeline ilişkin anlaşmalar bir önceki kira yılına ait kira bedelinin yüzde 25'ini geçmemek koşuluyla geçerli olacak.

Oran aşılırsa geçersiz sayılacak

Bir önceki kira yılının tüketici fiyat endeksindeki 12 aylık ortalamalara göre değişim oranının yüzde 25'in altında kalması halinde değişim oranı geçerli olacak. Bu kural, bir yıldan daha uzun süreli kira sözleşmelerinde de uygulanacak.

Bu oranları geçecek şekilde yapılan sözleşmeler, fazla miktar yönünden geçersiz sayılacak. Taraflarca bu konuda bir anlaşma yapılmamışsa hâkim tarafından belirlenecek kira bedelinde de bu hüküm uygulanacak.