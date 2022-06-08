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- Kira artışına yüzde 25 sınırı getirildi
Kira artışına yüzde 25 sınırı getirildi
- 08.06.2022 - 10:54
- Güncelleme : 08.06.2022 - 11:22
Son zamanlarda ev sahipleri tarafından uygulanan fahiş fiyat artışları, milyonlarca kiracıyı mağdur ederek Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nı harekete geçirmişti.
Bunun üzerine Bakan Murat Kurum; Hazine ve Maliye Bakanlığı, Adalet Bakanlığı ve Ticaret Bakanlığı'yla bir araya gelerek kira artış oranları ve kiralama hükümlerine ilişkin çalışma başlattı.
Sona yaklaşılan çalışmalarla ilgili ilk detay ise Adalet Bakanı Bekir Bozdağ tarafından duyuruldu.
Kira artışı yüzde 25'i geçemeyecek
Kira oranlarına sınırlama getirildiğini belirten Bakan Bekir Bozdağ, şu ifadelere yer verdi:
"Konut kiraları bakımından 1 Temmuz 2023 yılına kadar yenilecek kira sözleşmelerinde bir önceki seneki kiranın yüzde 25’ini geçmeyecek şekilde bir artış yapılması imkanı getiriliyor.
Kira artışına yüzde 25 sınırı getirildi
Üzerindeki artışlar geçerli olmayacak
Bunun üzerine yapılacak artışlar geçerli olmayacak. Bu düzenlemenin geçici olmasına önem verdik. Umarım beklentileri karşılar. Şimdiden hayırlı olmasını diliyorum."
Yeni karara göre kira fiyat artışlarına örnek
Yenilecek kira sözleşmelerinde bir önceki seneki kiranın yüzde 25’ini geçmeyecek artış, rakamlara şöyle yansır:
- Bir önceki kira 2 bin lira ise bir yıl sonra kira artışı 500 lirayı geçemeyecek ve kira toplamı en fazla 2 bin 500 lira olacak.
- Bir önceki kira 3 bin lira ise bir yıl sonra kira artışı 750 lirayı geçemeyecek ve kira toplamı en fazla 3 bin 750 lira olacak.
- Bir önceki kira 4 bin lira ise bir yıl sonra kira artışı 1.000 lirayı geçemeyecek ve kira toplamı en fazla 5 bin lira olacak.
- Bir önceki kira 5 bin lira ise bir yıl sonra kira artışı 1.250 lirayı geçemeyecek ve kira toplamı en fazla 6 bin 250 ira olacak.