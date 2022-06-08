Kira artış oranlarında yeni düzenlemeye gidildi. Buna göre; 1 Temmuz 2023'e kadar yenilenecek kira sözleşmelerindeki artış bir önceki yılın yüzde 25'ini geçemeyecek.

Son zamanlarda ev sahipleri tarafından uygulanan fahiş fiyat artışları, milyonlarca kiracıyı mağdur ederek Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nı harekete geçirmişti.

Bunun üzerine Bakan Murat Kurum; Hazine ve Maliye Bakanlığı, Adalet Bakanlığı ve Ticaret Bakanlığı'yla bir araya gelerek kira artış oranları ve kiralama hükümlerine ilişkin çalışma başlattı.

Sona yaklaşılan çalışmalarla ilgili ilk detay ise Adalet Bakanı Bekir Bozdağ tarafından duyuruldu.

Kira artışı yüzde 25'i geçemeyecek

Kira oranlarına sınırlama getirildiğini belirten Bakan Bekir Bozdağ, şu ifadelere yer verdi:

"Konut kiraları bakımından 1 Temmuz 2023 yılına kadar yenilecek kira sözleşmelerinde bir önceki seneki kiranın yüzde 25’ini geçmeyecek şekilde bir artış yapılması imkanı getiriliyor.

Kira artışına yüzde 25 sınırı getirildi

Üzerindeki artışlar geçerli olmayacak

Bunun üzerine yapılacak artışlar geçerli olmayacak. Bu düzenlemenin geçici olmasına önem verdik. Umarım beklentileri karşılar. Şimdiden hayırlı olmasını diliyorum."

Yeni karara göre kira fiyat artışlarına örnek

Yenilecek kira sözleşmelerinde bir önceki seneki kiranın yüzde 25’ini geçmeyecek artış, rakamlara şöyle yansır:

