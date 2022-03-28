Kira beyannamesi nasıl verilir 2022? Kiracısı olanlar dikkat...

Kira geliri elde eden mülk sahipleri, "2022 kira beyannamesi nasıl verilir" sorusuna yanıt arıyor. İşte internetten beyanname doldurma hakkında bilmeniz gerekenler.

Konutlarını kiraya veren mülk sahipleri için her sene mart ayında "kira gelir beyannamesi" aramaları hız kazanır.

Yıl boyunca sağlanan kira geliri her yıl mart ayında beyan ediliyor.

Belirli tutarın altında elde edilen konut/işyeri kira gelirleri için beyanname verilmesi gerekmiyor. Ancak belirlenen miktarın üzerinde kira alanlar için gereken bilgileri doldurmak zorunlu bir işlem.

2022 yılında 1 Ocak-31 Aralık 2021 döneminde kiraladığı konuttan 7 bin TL, iş yerinden ise 53 bin TL'nin üzerinde getiri elde eden mükellefler için beyanname süresi 31 Mart'ta doluyor.

Kira beyannamesi nasıl doldurulur sorusu da bu kapsamda gündemde yer alıyor.

Geçen yıldan 2022 mart ayına kadar geçen sürede sağlanan gelirin beyanını verecek olanlar "Kimler için kira beyannamesi zorunlu, nasıl hesaplanır?", "Kira Beyannamesi nasıl doldurulur?" sorularına yanıt arıyor.

Peki, 2022 kira beyannamesi son gün ne zaman, nasıl verilir? İşte detaylar…

KİRA BEYANNAMESİ SON GÜN 2022

Kira gelir beyannamesi 2022 mart ayı boyunca vatandaşlar için internet sitesi üzerinde açık olacak. Beyan vermek için son tarih 31 Mart 2022 Perşembe olacak.

KİRA VERGİ BEYANI NASIL VERİLİR?

Vatandaşlar internette "www.gib.gov.tr" adresi üzerinden "Hazır Beyan Sistemi"ne giriş yapıp hazırlanan beyanları onaylayarak veya üzerinde gerekli değişiklikleri yaparak hızlı ve kolay bir şekilde kira beyanlarını verebiliyor.

Ayrıca ikametgahın bulunduğu bölgedeki vergi dairesinde de bu işlem yapılabiliyor. Hazır Beyan Sistemi'ne 7 gün 24 saat ulaşılabiliyor.

İnternet kullanamayan veya vergi dairesine gidemeyen 60 yaş üzeri mükellefler, okuma yazma bilmeyenler ile engelli ve hastalar "444 0 189" numaralı Vergi İletişim Merkezi'nden yardım isteyebiliyor. Bu kimselere randevu sistemine göre Maliye Bakanlığından bir memur yardımcı oluyor.

Kira gelirlerinden kişiye tahakkuk eden vergiler mart ve temmuz aylarında iki eşit taksitte ödenebilecek.