Kira davalarında zorunlu arabuluculuk dönemi: 1 Eylül'de başlayacak Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, ev sahibi ve kiracılar arasındaki davalarla ilgili 1 Eylül itibarıyla zorunlu arabuluculuk davalarının başlayacağını bildirdi.

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Son dönemde artan ev kiraları nedeniyle kiracılar ve ev sahipleri sık sık karşı karşıya geliyordu.

Öyle ki sayısı giderek artan ev sahibi-kiracı davalarıyla ilgili yeni bir gelişme yaşandı.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Cumhurbaşkanlığı Kabine toplantısının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Tunç, kiralara yüzde 25 artış sınırı getiren düzenlemenin hatırlatılması üzerine, uygulamanın bu yıl da devam ettiğini belirtti.

Ev sahibi kiracı davalarında yeni dönem: Zorunlu arabuluculuk 1 Eylül'de başlıyor

Bakan Tunç daha sonra zorunlu arabuluculuk döneminin 1 Eylül'de başlayacağını duyurdu.

Tunç ayrıca, "Kiracı veya kiralayanın kira bedeli veya tahliye ile ilgili dava açmadan önce arabulucuya başvurması zorunlu olacak" dedi.

"Kira uyuşmazlıkları mahkemeye intikal etmeden kolayca çözülecek"

Böylelikle kira uyuşmazlıklarının mahkemeye gitmeden daha kolay ve hızlı şekilde çözüleceğini sözlerine ekleyen Tunç, "Kira uyuşmazlıklarının mahkemeye intikal etmeden arabuluculuk yoluyla çözüme kavuşması, tarafların daha az masrafla ve daha hızlı ve barışçıl bir yöntemle uzlaşmalarını sağlayacak. Bu durumda mahkemelerin iş yükü de azalmış olacak" şeklinde konuştu.

"Mahkemelerin iş yükü azalacak"

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'un konuya ilişkin sözleri şöyle:

"Geçen yıl Borçlar Kanunu'na eklenen geçici maddeyle konut kira sözleşmelerinde yıllık kira artışı azami yüzde 25 olarak sınırlandırılmıştı. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde gerçekleşen yasal düzenlemeyle bu süre 1 Temmuz'dan itibaren 1 yıl daha uzatıldı. Konut kira sözleşmelerinde 1 Temmuz 2024 tarihine kadar yıllık kira artışı yüzde 25'i geçemeyecek. 1 Eylül'de kira davalarında 'zorunlu arabuluculuk' dönemi başlıyor. Kiracı veya kiralayanın kira bedeli veya tahliye ile ilgili dava açmadan önce arabulucuya başvurması zorunlu olacak. İş hukukundan doğan davalar, ticari davalar, tüketici davalarında uygulanan zorunlu arabuluculuk kapsamına 1 Eylül itibariyle kira davalarının yanı sıra kat mülkiyetinden doğan davalar, komşuluk hukukundan doğan davalar, ortaklığın giderilmesine ilişkin davalar da alınıyor. Kira uyuşmazlıklarının mahkemeye intikal etmeden arabuluculuk yoluyla çözüme kavuşması, tarafların daha az masrafla ve daha hızlı ve barışçıl bir yöntemle uzlaşmalarını sağlayacak. Bu durumda mahkemelerin iş yükü de azalmış olacak."