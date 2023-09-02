Kira uyuşmazlığında arabuluculuk dönemi başladı! İlk gün 438 kişi başvurdu Dün başlayan arabuluculuk uygulamasına 494 kişinin başvuru yaptığı açıklanırken bunlardan 438 başvurunun kira uyuşmazlığından olduğu ifade edildi.

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İHA

Konut kiralarındaki fahiş artış, kentsel dönüşümden artan konut talebi ardından kiracı ve ev sahipleri arasında yaşanan sorunlar yeni olaylarla gündeme geliyor.

Bu kapsamda artan sorunlar mahkemeye taşınarak dava dosyalarında artışa neden oldu.

Kira davalarındaki yığılmaya ve kiracı-ev sahibi çatışmasına nasıl işleyeceği merak konusu olurken bu kapsamda kira artışlarına yüzde 25 artış sınırı getirildi.

Arabuluculuk dönemi başladı

Kira ve kat mülkiyeti hukuku kaynaklı anlaşmazlıklarda 1 Eylül'den itibaren arabulucularda çözüm bulunabilecek.

Kiracı ve ev sahipleri adliyelerde bulunan arabuluculuk bürosuna başvuru yapabilecek.

Sistem otomatik olarak atıyor

Sistem başvurunun sonrasında otomatik olarak taraflara bir gün sonra arabulucu atıyor.

Taraflara sistem tarafından 3 hafta süre tanınıyor. Eğer bu sürede taraflar anlaşamaz ise bir hafta ek süre daha veriliyor.

Taraflar toplam 4 hafta içinde anlaşamadığı takdirde dava açılıyor.

İlk gün arabuluculuk bürosunda 494 başvuru yapıldı

İstanbul Adalet Sarayı’nda bulunan arabuluculuk bürosuna vatandaşlar sabah saat 09.00’dan itibaren başvuruda bulunmak için geldi.

Arabuluculuk uygulamasına 494 başvuru olduğu açıklandı.

Kira uyuşmazlığında 438 başvuru, ortaklığın giderilmesi ve uyuşmazlıklardan kaynaklı 19, kat mülkiyeti anlaşmazlıklarında 32, komşuluk hukuku anlaşmazlıklarından 4, tarımsal üretim sözleşmelerinden kaynaklı ise 1 başvuru olduğu kaydedildi.