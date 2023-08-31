Kira uyuşmazlığında arabuluculuk dönemi başlıyor! Kira artışı yüzde 25'i geçebilecek Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, kira anlaşmazlığında 1 Eylül itibarıyla zorunlu arabuluculuk dönemi başladığını hatırlatarak, İki taraf istedikten sonra artışın yüzde 25 sınırı da aşabileceğini ifade etti.

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ensonhaber.com

Türkiye'de çözüme kavuşmayan sorunların başında kira artışı geliyor...

Konut kiralarındaki fahiş artış, kentsel dönüşümden artan konut talebi ardından kiracı ve ev sahipleri arasında yaşanan sorunlar yeni olaylarla gündeme geliyor.

Bu kapsamda artan sorunlar mahkemeye taşınarak dava dosyalarında artışa neden oldu.

Kira davalarındaki yığılmaya ve kiracı-ev sahibi çatışmasına nasıl işleyeceği merak konusu olurken bu kapsamda kira artışlarına yüzde 25 artış sınırı getirildi.

Öte yandan tüm bu davalarda çözüm için ilk adres, 1 Eylül'den itibaren arabulucular olacak.

NTV yayınına katılan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, yarın itibarıyla başlayacak arabuluculuk davalarına karşılık şunları söyledi:

"1 ay içinde uzlaşma sağlanırsa mahkemeye gidilmeyecek ve tarafların anlaştığı takdirde yüzde 25 sınırı aşılabilecek."

"Yüzde 25 sınırı da aşılabilir"

Bakan Tunç konuya ilişkin şunları söyledi:

1 Eylül itibarıyla zorunlu arabuluculuk dönemi başlıyor. Kat mülkiyeti davaları da zorunlu arabuluculuk kapsamında. 1 ay içinde uzlaşma sağlanırsa mahkemeye gidilmeyecek.



Tabii anlaşmak zorunda değil taraflar. Yargı yolu açık kapatılmıyor. Anlaşma sağlanabilirse konu dostane bir şekilde çözülmüş olacak. Kira miktarını da konuşabilirler iki taraf istedikten sonra yüzde 25 sınırı da aşılabilir.



Buradaki yüzde 25 sınırı şudur ev sahibi kiracısına yüzde 25'in üzerinde bir kira artışını dikte edemez. Eğer kiracı ile kiralayan anlaşıyorsa o ayrı bir konu. Süre ortaya koyabilir tahliye taahhüdü ile ilgili konu var.

"İki tarafı da dikkate alarak bir çözüm bulunmalı"

Öte yandan süresiz nafaka tartışması ile ilgili konuşan Tunç, şunları ifade etti: