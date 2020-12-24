Kira yardımından kimler faydalanabilir? Esnafa kira ve hibe desteği ne kadar?

Kira yardımından kimler faydalanabilir? Esnafa kira ve hibe desteği ne kadar?

Ticaret Bakanlığı, kira desteği ve hibeden yararlanabilecek esnaf gruplarını açıkladı. Hangi esnaflar kira yardımından yararlanabilecek araştırma konusu oldu. İşte esnafa kira yardımı detayları..

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı 5 milyar liralık esnaf destek paketinin ayrıntıları netleşiyor. Destek paketinden faydalanacak esnaflar konuyla ilgili araştırma yapıyor.

Koronavirüs pandemiis nedeniyle dükkanlarını açamayan esnaflar, kira desteğinden yararlanıp yararlanamayacaklarını araştırıyor.

Peki kira desteğinden kimler yararlanabilecek? Esnafa hibe desteği detayları..

ESNAFA KİRA DESTEĞİ ÖDEMESİ NE KADAR?

Karar gereğince, salgından etkilenen kesime aylık 1000 lira olmak üzere toplamda 3 bin lira doğrudan gelir desteği ile üç ay boyunca büyükşehirlerde aylık 750 lira, diğer illerde aylık 500 lira kira desteği verilecek.

Ticaret Bakanlığının, bugün Resmi Gazete'de yayımlanan tebliğiyle söz konusu hibe desteklerinin verilmesine ilişkin usul ve esaslar belirlendi. e-Devlet üzerinden yapılabilecek destek başvurularına, ocak ayının ilk haftası itibarıyla başlanması öngörülüyor.

KİRA DESTEĞİNDEN KİMLER FAYDALANABİLECEK?

Esnaf ve sanatkarlara kira yardımına dair desteklerden kimlerin faydalanacağı belli oldu. Resmi Gazete’de yer alan karara göre, Ticaret Bakanlığı’nın belirlediği sektörlerde faaliyet gösterenler hibe ve kira yardımı alabilecek.

Buna göre, kantinciler, kuaförler, berberler, güzellik salonları işletenler, kara yolu ile personel ve öğrenci taşımacılığı yapanlar, çay ocağı, kıraathane, kahvehane, kafe işletenler, kırtasiye perakende ve toptan ticaret işletmeleri, taksi, minibüs, dolmuş, halk otobüsü ile yolcu taşımacılığı yapanlar ile pazarcılar desteklerden faydalanacak.

Öte yandan, pastane, ciğerci, kokoreççi, kebapçı, dönerci, lahmacuncu, pideci, mantıcı, gözlemeci, pizzacı, börekçi ve simitçiler ile oturacak yeri olan "fast food" satış yerleri de listede yer aldı.

Bununla birlikte, çiçekçi, otel ve konaklama tesisleri, kamp alanları, bilardo ve oyun salonları, eğlence parkları, sinema, tiyatro dekor ve malzeme kiralama işletmeleri, ayakkabı tamircisi, fotoğrafçı, reklamcı, kreş, çocuk kulüpleri, sürücü kursları, eğitim kursları, spor tesisleri, diş laboratuvarları, havai fişekçiler gibi birçok esnaf faaliyet kolu destek alacaklar listesinde yer buldu.

Destek verilecek diğer esnaf faaliyet kollarına Ticaret Bakanlığının internet sitesinden ulaşılabiliyor.