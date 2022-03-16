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    Kıraç-Özgür Demirtaş tartışmasına Şahan Gökbakar da katıldı

    Kıraç-Özgür Demirtaş tartışmasına Şahan Gökbakar da katıldı

    Takipçi sayısından başlayarak kibire kadar devam eden Kıraç-Özgür Demirtaş kavgasına müdahil olan Şahan Gökbakar, Demirtaş'a destek verdiğini söyledi.
    • Haber Merkezi
    • 16.03.2022 - 10:26
    • Güncelleme : 16.03.2022 - 10:53
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    Geçtiğimiz günlerde Şarkıcı Kıraç'ın sosyal medya hesabından bir tweet atarak üstü kapalı şekilde Ekonomist Özgür Demirtaş'a gönderme yapması, bir tartışmayı fitillendirmişti.

    Kıraç'ın ismini vermeden 4 milyon takipçisi olan Özgür Demirtaş'a yönelik attığı Tweet'e, Demirtaş da cevapsız kalmamıştı.

    Demirtaş eleştirileri Kıraç'ın ünlü olmak istemesine bağlarken, Kıraç ise üstten bir tavırla konuşulduğunu belirterek "Bıktım bu kibirden, Anglo Sakson tavırlardan." demişti.

    TARTIŞMALAR YAYILDI

    Tartışmalara bir isim de televizyon dünyasından katıldı. Şahan Gökbakar, takipçiye yönelik soru sorması nedeniyle Kıraç'ı eleştirdi.

    "NEDEN BÖYLE BİR SORU VAR"

    'Özgür Demirtaş kırmızı çizgimizdir' etikeyile bir Tweet paylaşan Şahan Gökbakar, "Özgür Demirtaş ekonomist bir halk ozanıdır. Bilgi ve tecrübesi, herkesin anlayacağı şekilde dökülür dilinden. Müzisyenin "Neden bu kadar takip ediliyor?" sorusuna açıklayıcı olabilir. Bu garip komedyenin anlamadığı ise neden böyle bir soru var?" ifadelerini kullandı.

    Kıraç-Özgür Demirtaş tartışmasına Şahan Gökbakar da katıldı #1

    KIRAÇ'TAN CEVAP GECİKMEDİ

    Şahan'a da yanıt gecikmedi. Şahan Gökbakar'a cevap veren Kıraç, aynı üstten tavırla karşılaştığını dile getirdi.

    "AYNI KİBİR, AYNI ÜSTTEN BAKMALAR"

    Kıraç'ın Şahan Gökbakar'a verdiği cevapta ise, "Aynı kibir! Aynı üstten bakmalar! Kankasına destek oluyor aklınca. Şimdi bir şey desem hemen linç tezgahlayacak belli! Ama eminim ki insanlar türevinizin gerçek yüzünü yakında görecek!" dedi.

    Kıraç-Özgür Demirtaş tartışmasına Şahan Gökbakar da katıldı #2

    ÖZGÜR DEMİRTAŞ İLE KIRAÇ ARASINDA 'TAKİPÇİ' KAVGASI

    Kıraç-Özgür Demirtaş tartışmasına Şahan Gökbakar da katıldı #3


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