Kiracılara sahte imza ile tahliye tuzağı Bazı ev sahiplerinin sahte imzalı tahliye taahhütnamesi ile kiracıları çıkarmaya çalıştığı tespit edildi.

Haber Merkezi

Yüksek kiralar, ev sahibi-kiracı anlaşmazlıklarını rekor seviyelere taşıdı. Son dönemde ise sahte imzalı tahliye taahhütnameleriyle ilgili tartışmalar giderek artmaya başladı.

Bazı mülk sahipleri, tahliye taahhütnamesi uygulamasını kötüye kullanarak kiracıların imzalarını taklit edip haksız tahliye girişimlerinde bulunuyorlar.

TATİL ZAMANI SAHTE BELGE İLE TAHLİYE TUZAĞI

Ekonomi Gazetesi'nde yer alan bir habere göre, özellikle kiracıların uzun süre evde olmadığı yaz tatili gibi dönemlerde, ev sahipleri bu tür sahte belgelerle tahliye sürecini hızlandırmayı hedefliyor.

7 GÜN İÇİNDE İTİRAZ EDİLMELİ

Uzmanlar, ev sahiplerinin icra takibi ve peşin ödeme emri göndermesi durumunda, kiracıların bu duruma 7 gün içinde itiraz etmeleri gerektiğini vurguluyor. Aksi takdirde, alacaklar ve tahliye işlemi hukuken kesinleşmiş oluyor.

E-DEVLET SÜREKLİ KONTROL EDİLMELİ

Bu nedenle, E-Devlet üzerinden yapılan işlemlerin sık sık kontrol edilmesi ve herhangi bir sahte tahliye taahhütnamesine "Bu imza bana ait değil" şeklinde itiraz edilmesi gerektiği önemle belirtiliyor.

EVRAKTA SAHTECİLİĞİN CİDDİ 5 YIL CEZASI VAR

Sahte imzanın evrakta sahtecilik suçu teşkil ettiğini belirten uzmanlar, bu tür hileli yollara başvuran ev sahiplerinin 5 yıla kadar hapis cezası ve tazminatla karşı karşıya kalabileceğine dikkat çekiyor.

GEÇEN YIL TAHLİYE DAVALARI 90 BİNİ GEÇTİ

2023 yılında açılan tahliye davalarının sayısı 90 bini aşarken, kiracıların icra yoluyla tahliyesine yönelik açılan dava sayısı ise 30 bin 39 olarak kaydedildi.