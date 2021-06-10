Kıraç'ın milli takım futbolcularına şarkısında Mehmetçik demesi tepki topladı

EURO 2020'de mücadele edecek milli takımımız için yaptığı bestede, futbolculara Mehmetçik benzetmesi yapan Kıraç, eleştirilerin hedefi oldu.

Yarın başlayacak olan EURO 2020'de A Milli Takımımız, İtalya ile açılış maçında karşı karşıya gelecek.

Dev organizasyona kısa bir süre kala, milli takım futbolcuları için bestelenen şarkılar da şarkıcılar tarafından paylaşılmaya başladı.

İlk olarak Mustafa Sandal'ın imzasını taşıyan bir şarkı Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından yayınlandı.

Bu şarkıdan sonra milli takım için bir beste de şarkıcı Kıraç'tan geldi.

Kıraç, A Milli Futbol Takımı futbolcuları için "Haydi! Milli Takım! Ay yıldızlı formayı giydiğinizde artık siz de birer Mehmetçiksiniz" ifadelerine yer verdi.

Bu sözler sosyal medyada yeni bir tartışmanın fitilini ateşledi.

Kıraç'ın milli takım için yaptığı şarkı VİDEO