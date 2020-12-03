Kiralar ne kadar artacak? Aralık 2020 kira artış oranı ne kadar?

Kiralar ne kadar artacak? Aralık 2020 kira artış oranı ne kadar?

Tüketici fiyat endeksinin açıklanmasıyla birlikte Aralık ayındaki kira artış oranlarının ne kadar olacağı merak konusu oldu. Peki Aralık ayında kiralara ne kadar zam gelecek? Aralık ayı kira bedeli..

Ev sahipleri ve kiracılar tarafından yakında takip edilen kira artış oranları belli oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Kasım ayı enflasyon rakamlarını açıklamasından sonra, Kanuni olarak TÜFE oranları baz alınarak yapılan Aralık ayı kira bedeli ortaya çıktı.

Peki 2020 Aralık ayında kiralara ne kadar zam yapılacak? İşte açıklanan enflasyon rakamlarına göre, Aralık ayından itibaren geçerli kira artış oranları..

ARALIK AYI KİRA ZAMMI 2020 Enflasyon kasımda yüzde 2,3 artarken, yıllık bazda yüzde 12,04 oldu. Ekonomistlerin kasım ayı için enflasyon beklentileri, en düşük yüzde 0,75, en yüksek yüzde 1,80 aralığında yer aldı. Tüketici Fiyat Endeksi, ekimde bir önceki aya göre yüzde 2,13 artış göstermişti.

TÜFE'de (2003=100) 2020 yılı Kasım ayında bir önceki aya göre yüzde 2,30, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 13,19, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 14,03 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 12,04 artış gerçekleşti. ENFLASYONA GÖRE ARALIK AYI KİRA HESAPLAMA Konut Kirası: 1.000 TL TÜİK TEFE TÜFE Aralık 2020 Kira Artış Oranı: % 12,04 Aralık Ayı Kira Zammı Tutarı: 120,4 TL Aralık Ayı Kira Artış Oranı Dahil Zamlı Kira Tutarı: 1.120,4 TL Açıklanan rakamlara göre kirası bin lira olan bir kiracının Aralık ayında ödeyeceği kira zammı 120,4 TL lira olarak hesaplanmakta olup zamlı kira tutarı ise 1.120,4 TL lira olarak gerçekleşmektedir.

KİRA ARTIŞ ORANI NEYE GÖRE HESAPLANIR?

Konutlarda uygulanan ve her ayın üçüncü iş günü açıklanan, bir önceki ayın enflasyon verilerinin on ii aylık ortalaması ile (TÜFE) kira artışı hesaplaması yapılmaktadır.

2020 yılının son kira artış oranı hesaplaması Ocak ayında açıklanacak olan Aralık ayı enflasyon rakamı ile belirlenecektir.

Enflasyon rakamları, bir önceki ayın verilerinden oluşmaktadır. Ocak ayında açıklanacak rakamlar ile birlikte 2020 yılının 12 aylık kira artışları tamamlanmış olacaktır.