Kiralara ne kadar zam gelecek? Enflasyona göre kira artışı ne kadar? 2021 Şubat ayı kira artış oranı..

Kiralara ne kadar zam gelecek? Enflasyona göre kira artışı ne kadar? 2021 Şubat ayı kira artış oranı..

TÜİK, 2021 Şubat ayına dair enflasyon oranlarını açıkladı. Akabinde kiracılar ve ev sahipleri, kira fiyatlarına gelecek zam konusunda araştırmalara başladı. Peki şubat ayı kira artışı ne kadar olacak?

Bugün açıklanan Tüketici fiyat endeksi ile birlikte hem ev sahipleri hem de kiracılar, kiralara gelecek zammı merak etmeye başladı.

Ocak ayı enflasyon oranı yüzde 1.68 artarak yıllık bazda yüzde 14,97 olarak gerçekleşti.

Ev sahiplerinin ve iş yeri sahiplerinin kira artış oranı için sözleşme serbestisinin olması kira oranlarında değişiklik gösteriyordu. Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın yasal düzenleme yapmasının ardından, resmi kira zam oranı 12 aylık TÜFE ortalaması üzerinden hesaplanmaya başlandı ve bu miktar iş yeri ve kiracı olanlar için de geçerli oldu.

Peki şubat ayında kiralara ne kadar zam gelecek? Şubat ayı kira artışı ne kadar? İşte enflasyon oranlarına göre kira artışı..

ENFLASYONA GÖRE KİRA ARTIŞI NE KADAR?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, ocak ayı itibarıyla 12 aylık ortalamalar dikkate alındığında, tüketici fiyatları yüzde 12,53, yurt içi üretici fiyatları yüzde 13,64 arttı.

Buna göre mal sahipleri kiracısına yasal olarak en fazla yüzde 12,53 oranında zam yapabilecek.

Yasal kira artış oranı, kira sözleşmesinin dolduğu tarihi takip eden ayın açıklanan 12 aylık TÜFE ortalaması alınarak hesaplanıyor. Ev sahipleri bu oranın üzerinde artış yapamıyor.

Ev sahipleri yasal oranı aşarak zam yaparsa kiracının bu duruma hukuksal yoldan itiraz etme hakkı bulunuyor.

ENFLASYONA GÖRE ŞUBAT AYI KİRA ARTIŞI HESAPLAMA

Konut Kirası: 1.000 TL

TÜİK TEFE TÜFE Şubat 2021 Kira Artış Oranı: % 12,53

Şubat Ayı Kira Zammı Tutarı: 125,30 TL

Şubat Ayı Kira Artış Oranı Dahil Zamlı Kira Tutarı: 1.125,30 TL

Açıklanan rakamlara göre kirası bin lira olan bir kiracının Şubat ayında ödeyeceği kira zammı 125,30 TL lira olarak hesaplanmakta olup zamlı kira tutarı ise 1.125,30 TL lira olarak gerçekleşmektedir.