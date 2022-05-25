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    Kiralara tavan fiyat mı gelecek? Fahiş kira dönemi bitiyor!

    Son dönemde kiralarda fahiş fiyat artışları yaşanması nedeniyle bakanlıklar harekete geçti. Peki ev ve işyeri kiralarında tavan fiyat sistemine mi geçilecek? Kiralar sabitlenecek mi?
    • Haber Merkezi
    • 25.05.2022 - 11:24
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    Kiralara tavan fiyat mı gelecek? Fahiş kira dönemi bitiyor!

    Türkiye'nin gündeminde "kiralarda fahiş artış" sorunu var...

    Özellikle başta büyükşehirler olmak üzere pek çok yerde ev kiralarında yüksek oranda artış, vatandaşın belini büküyor.

    Fırsatçı ev sahipleri, TÜFE oranından fazla zam yaparak hem yasaları çiğniyor, hem de piyasada konut krizine yol açıyor.

    Bu durum, bazı Avrupa ülkelerinde olduğu gibi kiralara tavan fiyat uygulanmasını gündeme taşıdı.

    ''Kira artışına sınırlama gelecek mi'' sorusunun cevabı Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Adalet Bakanlığı ile yanıt bulacak.

    Konuya ilişkin masaya oturan bakanlıklar, çalışmalara başladı. Peki kira fiyatlarında tavan fiyat mı uygulanacak? Kiralara sınır mı getirilecek? İşte detaylar...

    Kiralara tavan fiyat mı gelecek?

    Konut sıkıntısı nedeniyle hızla artan ev kiralarına müdahale eden Hollanda hükümeti, puanlama sistemiyle birlikte tavan fiyat uygulamasını geliştirmişti.

    Uygulama ile evin bulunduğu yer, büyüklüğü, oda sayısı gibi kriterlergöz önüne alınarak bir tavan fiyat belirleniyor. Konutlar için belirlenen fiyatın üzerinde kira istenemiyor.

    Türkiye'deki fahiş kira artışlarının önüne geçilmesi için Hollanda sistemi gündemde.

    Tavan fiyat konulara TÜFE oranından daha fazla zma yapılması engellenecek ve denetimler sıkılaştırılacak.

    Kiralara tavan fiyat mı gelecek? Fahiş kira dönemi bitiyor! #1

     

     


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