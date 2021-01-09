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    Kiralık araç kullanan sürücüler için yeni düzenleme

    Yürürlüğe giren yeni düzenleme kapsamında, şirketlerin sorumlu tutulduğu trafik cezaları araç kiralayan sürücü adına kesilecek.
    • Haber Merkezi
    • 09.01.2021 - 12:44
    • Güncelleme : 09.01.2021 - 13:35
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    Kiralık araç kullanan sürücüler için yeni düzenleme

    Kiralık araçlara uygulanan trafik cezalarında yeni düzenlemeye gidildi.

    Daha önce araç kiralama şirketlerinin sorumlu tutulduğu cezaların, artık kiralayan adına düzenlenmesine karar verildi.

    Böylelikle kiralık araç kullanan sürücüler, ihlallerinden de sorumlu olacak.

    ŞİRKET YÖNETİCİLERİNİ SEVİNDİREN KARAR

    Bu düzenleme ise araç kiralama şirket yöneticilerinin yüzünü güldürdü.

    Söz konusu şirketlerin 2021 yılına müjdeli haberlerle başladığını belirten Edirneli araç kiralama şirketinin yöneticisi Ercan Özmencik, düzenlemenin yürürlüğe girmesinin kendilerini mutlu ettiğini söyledi. Özmencik, düzenlemeyle birlikte birçok sorunun ortadan kaldırıldığını ve düzenlemenin güzel olduğunu savundu.

    MAĞDURİYET SORUNUNA ÇÖZÜM

    Kiralanan araçların plakasına yazılan cezaların 15-20 gün sonra araç kiralama şirketlerine tebliğ edildiğini, aracın teslim edilmesinin ardından birçok müşteriye ulaşamadıkları için cezaların kendileri tarafından ödendiğini söyleyen Özmencik, artık böyle bir sorun kalmadığını belirtti.

    Kiralık araç kullanan sürücüler için yeni düzenleme #1

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