Kırgız çadırları Hataylı depremzedeler için kuruldu Depremin vurduğu Hatay’da inşa edilen ve görünümleriyle dikkat çeken 174 Kırgız çadırı afetzedelere yuva olacak.

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İHA

Türkiye, deprem bölgesi için seferberliğini sürdürüyor.

5 ay boyunca süren çalışmalarla depremzedeler yaraları önemli ölçüde sarıldı.

Toplam 11 ilde ekipler büyük bir mücadele vererek bir yandan konteyner kurulumlarını sürdürüyor bir yandan da söz verildiği gibi afet konutları yükseliyor.

174 Kırgız çadırı vatandaşlara yuva olacak

Afetten en çok etkilenen il ise Hatay oldu.

Defne ilçesinde de depremin yaralarını sarmak için çalışmalar aralıksız sürüyor.

İlçede bir yandan yıkım çalışmaları devam ederken diğer yandan da depremzede vatandaşlara yeni yaşam alanları oluşturuluyor.

Defne ilçesi Koçören Mahallesi'ne inşa edilen 174 Kırgız çadırı da eksiklerinin tamamlanmasının ardından depremzede vatandaşlara yuva olacağı belirtildi.

"Görüntüsü ilk başta insana çok ilginç geliyor"

Koçören Mahallesi’nde esnaflık yapan Şerife Yıldız, Kırgız çadırlarının görünümüyle ilginç olduklarını ifade ederek şöyle konuştu: