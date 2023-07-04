Türkiye, deprem bölgesi için seferberliğini sürdürüyor.
5 ay boyunca süren çalışmalarla depremzedeler yaraları önemli ölçüde sarıldı.
Toplam 11 ilde ekipler büyük bir mücadele vererek bir yandan konteyner kurulumlarını sürdürüyor bir yandan da söz verildiği gibi afet konutları yükseliyor.
174 Kırgız çadırı vatandaşlara yuva olacak
Afetten en çok etkilenen il ise Hatay oldu.
Defne ilçesinde de depremin yaralarını sarmak için çalışmalar aralıksız sürüyor.
İlçede bir yandan yıkım çalışmaları devam ederken diğer yandan da depremzede vatandaşlara yeni yaşam alanları oluşturuluyor.
Defne ilçesi Koçören Mahallesi'ne inşa edilen 174 Kırgız çadırı da eksiklerinin tamamlanmasının ardından depremzede vatandaşlara yuva olacağı belirtildi.
"Görüntüsü ilk başta insana çok ilginç geliyor"
Koçören Mahallesi’nde esnaflık yapan Şerife Yıldız, Kırgız çadırlarının görünümüyle ilginç olduklarını ifade ederek şöyle konuştu:
Mahallemizde çok fazla yıkım ve kayıp oldu. Ben bu mahallede esnafım. Kırgız çadırları şu anda inşa aşamasında. Dışarıdan küçük gözüküyor ama içerisinde banyosu ve tuvaleti var. Klima takılacak diyorlar. Görüntü itibariyle biraz tuhaf duruyor ama depremzedeler için umarım iyi bir yaşam alanı olur. Görüntüsü ilk başta insana çok ilginç geliyor. Biz bu tip çadırda yaşama uzağız. Buranın insanı yapabilecek mi muamma. Umarım iyi olur, evsizler için bir barınak olur.