Kırgız-Türk Dosluk Hastanesi resmi açılışı, Kırgızistan'ın Başkenti Bişkek'te düzenlenen tören ile gerçekleştirildi.

Kırgızistan ile Türkiye arasında dostluk köprüsü görevini üstlenecek hastanenin açılışı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla düzenlendi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, açılış töreni kapsamında kurdele kesimi sırasında önemli değerlendirmelerde bulundu.

"BÖYLE BİR HASTANE İLE İFTİHAR EDİYORUZ"

Recep Tayyip Erdoğan Bişkek Kırgız-Türk Dostluk Hastanesi kurdele kesimi sırasında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, şu sözleri sarf etti:

Şahsımın isim olarak koyduğu 150 yataklı böyle bir hastane ile iftihar ediyoruz.



Böyle bir hastaneyi Kırgızistan'a kazandırdığımız için çok çok mutluyuz.