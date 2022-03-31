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- Kırgızistan, Bayraktar TB2 SİHA’larını ilk kez tatbikatta kullandı
Kırgızistan, Bayraktar TB2 SİHA’larını ilk kez tatbikatta kullandı
Kırgızistan, Türkiye'den geçen yıl satın aldığı Bayraktar TB2 SİHA’ları ilk kez tatbikatta kullandı. Kalkan-2022” özel taktik tatbikatını Cumhurbaşkanı Sadır Caparov, “Başkomutan” sıfatıyla izledi.
- AA
- 31.03.2022 - 16:25
- Güncelleme : 31.03.2022 - 16:35
Kırgızistan’ın Issık Göl Bölgesi'ndeki Balıkçı kentindeki Kırgızistan Silahlı Kuvvetlerine ait Edelveyis askeri eğitim alanında “Kalkan-2022” özel taktik tatbikatı yapıldı.
BAYRAKTAR TB2 SİHA'LARI KULLANILDI
Kırgızistan Cumhuriyeti Silahlı Kuvvetleri tarihinde ilk kez tatbikatında, Kırgızistan Milli Güvenlik Devlet Komitesi Sınır Muhafız Hizmetlerine ait Bayraktar TB2 SİHA'larını kullandı.
Tatbikatı, Cumhurbaşkanı Sadır Caparov, “Başkomutan” sıfatıyla izledi.
VURDUĞU HEDEFİ BİZZAT İZLEDİ
Rus yapımı TİGR zırhlı personel taşıyıcısının direksiyonunun başına geçen Caparov, Bayraktar TB2 SİHA’larının vurduğu hedefi bizzat inceledi.
Caparov, tatbikata katılan askerlerle yemek yedi, askeri hizmet koşulları hakkında sorular sordu ve sorularını yanıtladı.