Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sooronbay Ceenbekov istifa etti

Seçim sonrası protestoların yaşandığı Kırgızistan'da, Cumhurbaşkanı Ceenbekov, görevden ayrıldığını açıkladı.

4 Ekim'de Kırgızistan'da yapılan milletvekili seçimlerinin ardından seçim barajını geçemeyen parti üyeleri, sokaklara dökülerek seçim sonuçlarını protesto etmişti.

Bişkek’teki Ala Too Meydanı’nda toplanan göstericilerden 1 kişinin hayatını kaybettiği, 590 kişinin yaralandığı açıklanmıştı.

Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sooronbay Ceenbekov ise ülkede yaşanan son duruma ilişkin açıklamalarda bulunarak, "Benim için hiçbir görev ülkemin, halkımızın birliğinden ve toplumun huzurundan üstün değildir. Ülke hukuki zemine oturur oturmaz, cumhurbaşkanlığı görevinden ayrılmaya hazırım." ifadelerini kullanmıştı.

Kırgızistan Başbakanlık binası önünde toplanan binlerce gösterici de Sooronbay Ceenbekov'un istifa etmesini isteyerek slogan atmıştı.

İSTİFA ETTİ

Ceenbekov, ülkede yaşanan siyasi krizin ardından ise istifa etme kararı alarak görevinden ayrıldı.