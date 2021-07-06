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    Kırgızistan, FETÖ'cü Orhan İnandı için Türkiye'ye nota verdi

    Kırgızistan, FETÖ'cü Orhan İnandı için Türkiye'ye nota verdi

    Kırgızistan Dışişleri Bakanlığı, MİT operasyonuyla Türkiye'ye getirilen, FETÖ'nün Orta Asya sorumlusu Orhan İnandı'nın iadesi için Bişkek Büyükelçisi Ahmet Sadık Doğan'a nota verdi.
    • AA
    • 06.07.2021 - 16:41
    • Güncelleme : 06.07.2021 - 17:16
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    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün akşam Kabine toplantısı sonrası yaptığı açıklamada FETÖ'nün Orta Asya sorumlusu Orhan İnandı'nın yakalandığını duyurmuştu.

    Erdoğan'ın duyurusunun ardından Kırgızistan'dan konuyla ilgili haddini aşan bir hamle geldi.

    BÜYÜKELÇİMİZ, KIRGIZ DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI'NA DAVET EDİLDİ

    Kırgız Dışişleri'nden yapılan açıklamaya göre Büyükelçi Doğan, Kırgızistan Devlet Başkanı Sadır Caparov'un talimatıyla bakanlığa davet edildi.

    Kırgız tarafının Büyükelçi Doğan'a uluslararası hukukun temel ilke ve normlarını ihlal eden bu tür eylemlerin kabul edilemez olduğunu belirttiğini aktaran bakanlık, Türkiye'ye İnandı'yı iade etme, İnandı'ya yönelik olarak şiddet içeren ve küçük düşürücü eylemlerde bulunmama çağrısı yaptı.

    FETÖ'nün Orta Asya Genel Sorumlusu Orhan İnandı yakalandı VİDEO

    Kırgızistan, FETÖ cü Orhan İnandı için Türkiye ye nota verdi #1

    OPERASYONUN KIRGIZ TOPRAKLARINDA YAPILDIĞINA DAİR BİR BEYAN YOK

    Açıklamaya göre Büyükelçi Doğan, İnandı'nın Türk vatandaşı olduğunu ve yalnızca Türk vatandaşı kabul edildiğini vurgulayarak Türk tarafının söz konusu operasyonun Kırgız topraklarında yapıldığına dair bir beyanda bulunmadığının altını çizdi.

    Bakanlık, Bişkek'in İnandı'nın dönmesi ve Kırgızistan anayasası ve uluslararası hukuk normları uyarınca Kırgızistan vatandaşı olarak tüm hak ve meşru çıkarlarının korunmasının sağlanması için gereken her türlü çabayı göstereceğini ekledi.

    Kırgızistan, FETÖ cü Orhan İnandı için Türkiye ye nota verdi #2

    2017'YE KADAR FETÖ'NÜN KIRGIZİSTAN SORUMLUSUYDU

    1995 yılında Kırgızistan'a yerleşen Orhan İnandı, 2010 yılında Kırgızistan vatandaşlığına geçti. İnandı, 2017 yılına kadar FETÖ'nün Kırgızistan sorumlusu olarak görev yaptı.

    Kırgızistan, FETÖ cü Orhan İnandı için Türkiye ye nota verdi #3

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