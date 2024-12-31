Kırgızistan'daki FETÖ bağlantılı okullar, Maarif Vakfı'na devredildi

Haber Merkezi

Vatan haini Fetullah Gülen, 20 Ekim'de öldü...

FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in ölümünün ardından örgüt kırıntılarına da göz açtırılmıyor.

Özellikle FETÖ'cülerle mücadele hem yurt içinde hem de yurt dışında kararlılıkla sürüyor.

SON HABER KIRGIZİSTAN'DAN GELDİ

Bu kapsamda son gelişmeyi Kırgızistan hükümeti açıkladı.

ÖRGÜT DARBE SONRASI TEDBİRLER ALMIŞTI

FETÖ, Kırgızistan'da bulunan okullarına devlet tarafından el konulmaması için 15 Temmuz hain darbe girişimi sonrasında çeşitli tedbirler almıştı.

FETÖ, 15 Temmuz darbe girişiminden hemen sonra, Kırgız Milli Eğitim Bakanlığını okulların mütevelli heyetlerine dahil etti ve "birlikte yönetelim" teklifinde bulundu.

TÜRKİYE YAKIN MARKAJA ALDI

Ancak bunu paravan olarak kullanan FETÖ okullarını, Türkiye yakın markaja aldı.

17 BİN ÖĞRENCİ EĞİTİM GÖRÜYORDU

Türkiye, 17 bin öğrencinin eğitim gördüğü FETÖ okullarının Türkiye Maarif Vakfı'na devri için görüşme trafiğini hızlandırdı.

OKULLAR MAARİF VAKFI'NA DEVREDİLDİ

Hükümetten yapılan açıklamada, ülkedeki FETÖ bağlantılı okulların Maarif Vakfı'na devredildiği bildirildi.

ERDOĞAN NET İFADELER KULLANMIŞTI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kasım ayının başında Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov ile başkanlık ettiği Türkiye-Kırgızistan Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi 6. Toplantısı'nda "FETÖ başta olmak üzere terörün her türlüsüne karşı mücadelemizin kesintisiz süreceğine de inanıyorum. Bugün imzalayacağımız güvenlik işbirliği anlaşması suretiyle işbirliğimizi daha güçlendirmek arzusundayız." ifadelerini kullanmıştı.

FETÖ'NÜN ÖNEMLİ MERKEZ ÜSLERİNDEN BİRİ

Kırgızistan, FETÖ' nün Orta Asya'da en geniş şekilde organize olduğu ülkelerden biri.

Türkiye'nin 15 Temmuz darbe girişiminden sonra her fırsatta uyardığı Kırgızistan'da, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) özellikle eğitim, medya ve kamu kurumlarındaki etkinliğini sürdürüyor.

FETÖ faaliyetleri Sovyetler Birliği'nin dağılmasının hemen ardından başladı. Örgüte ait Sebat Uluslararası Eğitim Kurumları ve Kırgızistan Eğitim Bakanlığı arasında 2 Mayıs 1992'de iş birliği anlaşması imzalandı.

FETÖ, Kırgızistan'daki faaliyetlerine "Sapat Eğitim Kurumları", "Silk Road Uluslararası Okulları" ve "Cambridge Uluslararası Okulları" isimleriyle devam ediyordu.

Sapat Eğitim Kurumları, bünyesinde 9 ilk ve orta okul, 22 lise ve Uluslararası Ala-Too Üniversitesi'ni barındırıyordu.

DARBEYE TEŞEBBÜSTE BULUNDULAR

Bu yılın ocak ayında Kırgızistan'da halkı ayaklandırarak darbe hazırlığı yaptığı iddia edilen gruba operasyon düzenlendi.

Milli Güvenlik Devlet Komitesinden yapılan yazılı açıklamada, halkı ayaklandırmak için hazırlık yaptığı iddia edilen bir kişi ile ABD'deki bazı isimlerden para transferi planladığı öne sürülen bir şüphelinin gözaltına alındığı bildirildi.

"İktidarı zorla ele geçirmeye yönelik hazırlık yaptıkları" iddiasıyla haklarında arama kararı bulunan İmamidin Taşov ve Tilekmat Kurenov’un gözaltına alınan şüphelileri desteklediği öne sürülen açıklamada, zanlıların Taşov'un iktidarı devirmeye yönelik hazırlık ve organizasyonların finansörü olduğu yönünde ifade verdikleri kaydedildi.

ARAMALARDA GÜLEN'İN KİTABI ÇIKTI

Açıklamada, operasyon kapsamında Taşov'un ikamet ettiği evlerde aramalar yapıldığı ve lüks araçlara, para ve ziynet eşyalarına el konulduğu bilgisi paylaşıldı.

Mili Güvenlik Devlet Komitesi, yapılan operasyon ve arama faaliyetlerine ilişkin fotoğraflar paylaştı.

Bir fotoğrafta, yatak odasındaki aynanın üzerinde FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in yazdığı "Yol Mülahazaları" kitabı dikkati çekti.

MAARİF VAKFI

17 Haziran 2016 tarihli 6721 sayılı kanun ile kurulan Türkiye Maarif Vakfı, yurt dışında Türkiye Cumhuriyeti adına eğitim faaliyeti yürütme yetkisine sahip bir kuruluştur.

Kamu yararına çalışıp kar amacı gütmeyen Türkiye Maarif Vakfı, tüm ülkelerde okul öncesinden yükseköğretime, örgün öğretimden yaygın eğitime her türlü etkin çalışmayı gerçekleştirmektedir.