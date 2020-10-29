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    Kırıkkale merkezli 5 ilde FETÖ operasyonu: 7 gözaltı

    Kırıkkale merkezli 5 ilde düzenlenen FETÖ operasyonunda, aralarında muvazzaf ve meslekten ihraç edilen askerlerin de bulunduğu 7 şüpheli gözaltına alındı.
    • DHA
    • 29.10.2020 - 19:13
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    Kırıkkale merkezli 5 ilde FETÖ operasyonu: 7 gözaltı

    Kırıkkale Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi (TEM) ekipleri tarafından şüphelilere yönelik Kırıkkale, İstanbul, Gümüşhane, Konya ve Kocaeli'de belirlenen adreslere operasyon düzenledi.

    7 KİŞİNİN İŞLEMLERİ DEVAM EDİYOR

    Operasyonda, aralarında muvazzaf ve meslekten ihraç edilen 7 şüpheli gözaltına alındı.

    Kırıkkale'ye getirilen şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

    Kırıkkale merkezli 5 ilde FETÖ operasyonu: 7 gözaltı #1

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