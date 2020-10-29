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- Kırıkkale merkezli 5 ilde FETÖ operasyonu: 7 gözaltı
Kırıkkale merkezli 5 ilde FETÖ operasyonu: 7 gözaltı
Kırıkkale merkezli 5 ilde düzenlenen FETÖ operasyonunda, aralarında muvazzaf ve meslekten ihraç edilen askerlerin de bulunduğu 7 şüpheli gözaltına alındı.
- DHA
- 29.10.2020 - 19:13
Kırıkkale Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi (TEM) ekipleri tarafından şüphelilere yönelik Kırıkkale, İstanbul, Gümüşhane, Konya ve Kocaeli'de belirlenen adreslere operasyon düzenledi.
7 KİŞİNİN İŞLEMLERİ DEVAM EDİYOR
Operasyonda, aralarında muvazzaf ve meslekten ihraç edilen 7 şüpheli gözaltına alındı.
Kırıkkale'ye getirilen şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.