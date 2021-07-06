Kırıkkale’de 1 DEAŞ’lı terörist yakalandı

DEAŞ içerisinde faaliyet gösterdiği tespit edilen Suriye uyruklu şahıs, düzenlenen operasyon ile yakalandı.

Kırıkkale'de terör örgütü DEAŞ ile mücadele kapsamında yürütülen operasyonlar hız kesmeden devam ediyor.

Jandarma Genel Komutanlığı Terörle Mücadele Daire Başkanlığı ve Kırıkkale İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, konuya ilişkin müşterek bir çalışma yürüttü.

Suriye uyruklu bir şahsın, DEAŞ içerisinde faaliyet gösterdiği tespit edildi.

TUTUKLANDI

Harekete geçen ekipler, şahsa yönelik operasyon düzenledi.

Yakalanan Suriye uyruklu şahıs, adli makamlara sevk edilmesinin ardından tutuklandı.

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JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞI PAYLAŞIMI

Jandarma Genel Komutanlığı tarafından sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Jandarma Genel Komutanlığı Terörle Mücadele Daire Başkanlığı ve Kırıkkale İl Jandarma Komutanlığınca müşterek yapılan çalışmalar sonucunda DEAŞ Terör Örgütü içerisinde faaliyet gösterdiği tespit edilen Suriye uyruklu şahıs yakalanarak sevk edildiği adli makamlarca tutuklanmıştır.”