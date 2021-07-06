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    Kırıkkale’de 1 DEAŞ’lı terörist yakalandı

    DEAŞ içerisinde faaliyet gösterdiği tespit edilen Suriye uyruklu şahıs, düzenlenen operasyon ile yakalandı.
    • İHA
    • 06.07.2021 - 13:45
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    Kırıkkale’de 1 DEAŞ’lı terörist yakalandı

    Kırıkkale'de terör örgütü DEAŞ ile mücadele kapsamında yürütülen operasyonlar hız kesmeden devam ediyor.

    Jandarma Genel Komutanlığı Terörle Mücadele Daire Başkanlığı ve Kırıkkale İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, konuya ilişkin müşterek bir çalışma yürüttü.

    Suriye uyruklu bir şahsın, DEAŞ içerisinde faaliyet gösterdiği tespit edildi.

    TUTUKLANDI

    Harekete geçen ekipler, şahsa yönelik operasyon düzenledi.

    Yakalanan Suriye uyruklu şahıs, adli makamlara sevk edilmesinin ardından tutuklandı.

    Kırıkkale’de 1 DEAŞ’lı terörist yakalandı VİDEO

    JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞI PAYLAŞIMI

    Jandarma Genel Komutanlığı tarafından sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

    “Jandarma Genel Komutanlığı Terörle Mücadele Daire Başkanlığı ve Kırıkkale İl Jandarma Komutanlığınca müşterek yapılan çalışmalar sonucunda DEAŞ Terör Örgütü içerisinde faaliyet gösterdiği tespit edilen Suriye uyruklu şahıs yakalanarak sevk edildiği adli makamlarca tutuklanmıştır.”

    Kırıkkale’de 1 DEAŞ’lı terörist yakalandı #1

    Kırıkkale’de 1 DEAŞ’lı terörist yakalandı #2

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