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Kırıkkale'de 80 adet Bizans sikkesi ve 5 obje ele geçirildi

Kırıkkale'de 80 adet Bizans sikkesi ve 5 obje ele geçirildi Kırıkkale'de jandarma ekiplerince yapılan tarihi eser operasyonunda Bizans dönemine ait olduğu değerlendirilen 80 adet sikke ve 5 adet obje ele geçirildi.