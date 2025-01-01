Kırıkkale'de 80 adet Bizans sikkesi ve 5 obje ele geçirildi

İHA
Kırıkkale'de İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, tarihi eser kaçakçılığıyla mücadele kapsamında operasyon düzenledi.
Bağlarbaşı Mahallesi'nde gerçekleştirilen operasyonda 19 yaşındaki B.Ç.'nin üzerinde Bizans dönemine ait olduğu değerlendirilen 80 adet sikke ve 5 tarihi obje ele geçirildi.
Yapılan açıklamada, ele geçirilen eserlerin tarihi değerinin belirlenmesi için uzman incelemelerinin sürdüğünü belirtti. Kaçakçılık girişimiyle ilgili adli soruşturma başlatıldığı ifade edildi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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