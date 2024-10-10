Kırıkkale'de aracın bagajındaki mutfak tüpü patladı! Sürücü ağır yaralandı

İHA

Kırıkkale'de seyir halindeki bir otomobilin bagajında bulunan mutfak tüpü alev aldı. Ateş topuna dönen araçtan kurtulmak isteyen sürücü, yola atlayarak ağır yaralandı.

EVİN DUVARINA ÇARPARAK DURDU

Edinilen bilgilere göre, C.K. (59) idaresindeki 06 GHJ 15 plakalı Fiat marka otomobilin bagajındaki mutfak tüpü, seyir halindeyken alev aldı. Sürücü, alevler içinde kalan araçtan atlayarak kendini kurtarmaya çalıştı.

Kontrolsüz bir şekilde ilerleyen otomobil, bir evin duvarına çarparak durdu. Olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

SÜRÜCÜ AĞIR YARALANDI

Ağır yaralanan sürücü, ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan sürücünün sağlık durumunun kritik olduğu öğrenildi. Kırıkkale Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri yangını kısa sürede kontrol altına aldı. Yangın sonucu araç ve evde maddi hasar meydana geldi. Polis ekiplerince olay yerinde yapılan incelemenin ardından araç, çekici ile otoparka götürüldü.