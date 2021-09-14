Kırıkkale'de aşı olmayan koronavirüs hastası: Bize gelmeyecek zannettik

Hastalığı önemsemediği için aşı yaptırmayan vatandaş, pişmanlığını dile getirerek herkesi aşı olmaya davet etti.

Kırıkkale'nin Keskin ilçesinde çiftçilik yapan 48 yaşındaki Ahmet Doğan, koronavirüs hastalığına yakalandı.

Yüksek İhtisas Hastanesi'nde tedavi gören Doğan, günlerce yoğun bakımda yaşam savaşı verdi. Aşı olmadığı için hastanedeki sürecinin ağır geçtiğini söyleyerek herkese aşı olmaları için çağrıda bulundu.

"BİZE GELMEYECEK ZANNETTİK"

Aşı olan arkadaşlarının bu süreci kolay atlattığını ifade eden Doğan, şunları kaydetti: "Biz önemsemedik, aşıyı vurulmadık. Bize gelmeyecek zannettik. Allah bu hastalığı milletimize, devletimize, vatandaşlarımıza vermesin. Bu hastalık çok kötü bir hastalık, aman rica ediyorum milletimize aşısını vurulsun.

Çok zor bir hastalık, aşıyı vurulan arkadaşlar var. Onlar çok rahat bu hastalığı geçiriyor. Bizler çok zor geçirdik. Daha bitiremedik, daha sonlandıramadık." şeklinde konuştu.

"MASKELERİMİZE ÇOK DİKKAT EDELİM"

Vatandaşlara aşı çağrısı yapan Doğan, "Onun için rica ediyorum, yalvarıyorum milletimize, herkes aşısını vurulsun. Bu aşı inşallah devletimize, milletimize yararlı olur. Allah yardım etsin milletimize. Bu maskelerin gerçekten çok faydası var. Maskelerimize çok dikkat edelim. Kendi kendimizi koruyacağız, yapacak hiçbir şey yok. Aşımızı vurulalım, bu hastalık çok kötü bir şey" dedi.

"HİÇBİR EKSİĞİMİZ YOK"

Hastanede kendisine çok iyi bakıldığını dile getiren Doğan, "Bütün hastanelerimiz öyle güzel ki, her şey son sistem. Hiçbir eksiğimiz yok. Allah razı olsun devletimizden. Doktorlarımızdan, hemşirelerimizden Allah razı olsun. Onlar da aynı babasıymış, annesiymiş, kardeşiymiş gibi çok iyi ilgileniyorlar. Allah razı olsun. Allah onlara da zeval vermesin. Onlara da hastalık vermesin" diye konuştu.



