Birinci katın balkonundan düşerek otomobilin motor kısmına giren kedisinin kurtarılmasını bekleyen genç kızın o anları kameraya yansıdı.

Kırıkkale'de Rauf Denktaş Bulvarı üzerinde yaşayan İlhan ailesinin Pamuk isimli kedisi, apartmanın birinci katından düşerek otomobilin motor bölümüne girdi.

Kendi imkanlarıyla kediyi çıkartamayan aile, durumu İtfaiye Müdürlüğü'ne bildirdi.

KEDİSİ İÇİN DAKİKALARCA AĞLADI

Olay yerine gelen itfaiye, kediyi otomobilden çıkartabilmek için yoğun bir çaba sarf etti. Otomobilden kaçan kedi, bu kez korkuluk ile tabelanın arasına sıkıştı. Kendisini suçlu hisseden genç kız Ceyhan İlhan ise kedisi için dakikalarca gözyaşı döktü. İtfaiye ekipleri İlhan'ı teselli etti.

Yarım saatlik uğraşın ardından kedi, sıkıştığı yerden çıkartıldı. Kafesine konulup genç kıza teslim edildi. Genç kız ise bu kez mutluluktan gözyaşı döktü.

Kırıkkale'de balkondan düşen kedisi için dakikalarca gözyaşı döktü ViDEO